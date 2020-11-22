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Запеканка из тыквы с яблоками: нежнейшая запеканка особенно понравится вашим деткам

Брокколи с сыром в духовке – невероятно полезное блюдо. С сыром будет еще и необычный вкус. Отличный вариант для быстрого ужина. Ингредиенты вполне доступные. Домочадцы останутся довольными.

Брокколи с сыром в духовке: ингредиенты

Запеканка из тыквы с яблоками

  1. 100 (сто) гр – сыра (на ваш вкус)
  2. 300 (триста) гр – брокколи
  3. 100 (сто) мл – сливок
  4. 2 (две) шт – яиц
  5. Соль по вкусу
  6. 20 (двадцать) мл – растительного масла

Брокколи с сыром в духовке: рецепт

Запеканка из тыквы с яблоками

  • Аккуратно помойте брокколи. Разберите на соцветия
  • Вскипятите воду в кастрюле. Подсолите ее. Варите брокколи минуты три после закипания. Затем, откиньте на дуршлаг и промойте под проточной водой. Дайте воде стечь
  • В посуде смешайте яйца и сливки. Посолите и взбейте при помощи венчика. Можно добавить щепотку черного молотого перца и мускатного ореха
  • Твердый сыр натрите на крупной терке и добавьте к яичной массе со сливками. Перемешайте
  • Дно формы для запекания смажьте растительным маслом. Выложите соцветия брокколи . Залейте смесью нашей из яиц, сливок и сыра. Отправьте блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут

Брокколи с сыром в духовке готова!

Запеканка из тыквы с яблоками

Еще, очень вкусно будет, если добавите грибов. Например шампиньонов. Их можно нарезать кружочками, и добавить к смеси из яйца, сыра и сливок.

Вообще, сочетание сливок и грибов – обалденное. Оно отлично подойдет к данному виду капусты – брокколи.

Подавайте как самостоятельное блюдо или же к мясу. На здоровье!

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