Запеканка из тыквы с яблоками: нежнейшая запеканка особенно понравится вашим деткам

Брокколи с сыром в духовке – невероятно полезное блюдо. С сыром будет еще и необычный вкус. Отличный вариант для быстрого ужина. Ингредиенты вполне доступные. Домочадцы останутся довольными.
Брокколи с сыром в духовке: ингредиенты
- 100 (сто) гр – сыра (на ваш вкус)
- 300 (триста) гр – брокколи
- 100 (сто) мл – сливок
- 2 (две) шт – яиц
- Соль по вкусу
- 20 (двадцать) мл – растительного масла
Брокколи с сыром в духовке: рецепт
- Аккуратно помойте брокколи. Разберите на соцветия
- Вскипятите воду в кастрюле. Подсолите ее. Варите брокколи минуты три после закипания. Затем, откиньте на дуршлаг и промойте под проточной водой. Дайте воде стечь
- В посуде смешайте яйца и сливки. Посолите и взбейте при помощи венчика. Можно добавить щепотку черного молотого перца и мускатного ореха
- Твердый сыр натрите на крупной терке и добавьте к яичной массе со сливками. Перемешайте
- Дно формы для запекания смажьте растительным маслом. Выложите соцветия брокколи . Залейте смесью нашей из яиц, сливок и сыра. Отправьте блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут
Брокколи с сыром в духовке готова!
Еще, очень вкусно будет, если добавите грибов. Например шампиньонов. Их можно нарезать кружочками, и добавить к смеси из яйца, сыра и сливок.Вообще, сочетание сливок и грибов – обалденное. Оно отлично подойдет к данному виду капусты – брокколи.
Подавайте как самостоятельное блюдо или же к мясу. На здоровье!
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