Самогон из яблок: ароматный, мягкий, фруктовый самогон из яблок

Самогон из яблок – невероятно ароматный, мягкий самогон! Главное иметь хороший аппарат, и качественное сырье. Тогда самогон получится отменным.
Самогон из яблок: ингредиенты
- 2 (два) л – воды
- 3 (три) кг – яблок
- 400 (четыреста) гр – сахара
- 80 (восемьдесят) гр – свежих дрожжей
Самогон из яблок: рецепт
- Яблоки должны быть спелыми и не порченные
- Протрите яблочки. Лучше не мыть их. Дело в том, что на кожице содержится микроорганизмы, которые способствуют брожению
- Измельчите их. Можно натереть на терке
- В посуду выложите натертые яблоки
- Дрожжи разломайте на кусочки и добавьте сахар (одну ложку)
- Дрожжи залейте теплой водой. Должна образоваться пенная шапочка. Вода же должна быть нефильтрованная и не более 40 градусов
- Дрожжи влейте в яблоки. Насыпьте остальной сахар и долейте оставшуюся часть воды. Все перемешайте
- Сверху установите гидрозатвор и наденьте одноразовую перчатку. Уберите в теплое место
- Как только вы увидите, что перчатка надулась. Значит процесс брожения пошел. Займет от 10 до 20 дней
- Перчатка сдуется, значит брожение закончилось
- Процедите брагу через сито
- Соберите самогонный аппарат и влейте в него брагу
- Поставьте на огонь. Как только достигнет 70 градусов включите холодную воду
- Самогон будет стекать по капле. Соберите его и он готов к употреблению
Самогон из яблок готов!
Помните, что первые 100 мл и последние 100 мл пить нельзя. Вылейте его.Они не пригодны. Разлейте по бутылкам самогон. Соблюдайте меру употребления алкоголя.
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