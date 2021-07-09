Самогон из яблок: ароматный, мягкий, фруктовый самогон из яблок

Самогон из яблок – невероятно ароматный, мягкий самогон! Главное иметь хороший аппарат, и качественное сырье. Тогда самогон получится отменным.

Самогон из яблок: ингредиенты

2 (два) л – воды 3 (три) кг – яблок 400 (четыреста) гр – сахара 80 (восемьдесят) гр – свежих дрожжей

Самогон из яблок: рецепт

Яблоки должны быть спелыми и не порченные

Протрите яблочки. Лучше не мыть их. Дело в том, что на кожице содержится микроорганизмы, которые способствуют брожению

Измельчите их. Можно натереть на терке

В посуду выложите натертые яблоки

Дрожжи разломайте на кусочки и добавьте сахар (одну ложку)

Дрожжи залейте теплой водой. Должна образоваться пенная шапочка. Вода же должна быть нефильтрованная и не более 40 градусов

Дрожжи влейте в яблоки. Насыпьте остальной сахар и долейте оставшуюся часть воды. Все перемешайте

Сверху установите гидрозатвор и наденьте одноразовую перчатку. Уберите в теплое место

Как только вы увидите, что перчатка надулась. Значит процесс брожения пошел. Займет от 10 до 20 дней

Перчатка сдуется, значит брожение закончилось

Процедите брагу через сито

Соберите самогонный аппарат и влейте в него брагу

Поставьте на огонь. Как только достигнет 70 градусов включите холодную воду

Самогон будет стекать по капле. Соберите его и он готов к употреблению

Самогон из яблок готов!

Помните, что первые 100 мл и последние 100 мл пить нельзя. Вылейте его.

Они не пригодны. Разлейте по бутылкам самогон. Соблюдайте меру употребления алкоголя.