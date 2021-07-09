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Самогон из яблок: ароматный, мягкий, фруктовый самогон из яблок

Самогон из яблок – невероятно ароматный, мягкий самогон! Главное иметь хороший аппарат, и качественное сырье. Тогда самогон получится отменным.

Самогон из яблок: ингредиенты

Самогон из яблок

  1. 2 (два) л – воды
  2. 3 (три) кг – яблок
  3. 400 (четыреста) гр – сахара
  4. 80 (восемьдесят) гр – свежих дрожжей

Самогон из яблок: рецепт

Самогон из яблок

  • Яблоки должны быть спелыми и не порченные
  • Протрите яблочки. Лучше не мыть их. Дело в том, что на кожице содержится микроорганизмы, которые способствуют брожению
  • Измельчите их. Можно натереть на терке
  • В посуду выложите натертые яблоки
  • Дрожжи разломайте на кусочки и добавьте сахар (одну ложку)
  • Дрожжи залейте теплой водой. Должна образоваться пенная шапочка. Вода же должна быть нефильтрованная и не более 40 градусов
  • Дрожжи влейте в яблоки. Насыпьте остальной сахар и долейте оставшуюся часть воды. Все перемешайте
  • Сверху установите гидрозатвор и наденьте одноразовую перчатку. Уберите в теплое место
  • Как только вы увидите, что перчатка надулась. Значит процесс брожения пошел. Займет от 10 до 20 дней
  • Перчатка сдуется, значит брожение закончилось
  • Процедите брагу через сито
  • Соберите самогонный аппарат и влейте в него брагу
  • Поставьте на огонь. Как только достигнет 70 градусов включите холодную воду
  • Самогон будет стекать по капле. Соберите его и он готов к употреблению

Самогон из яблок готов!

Самогон из яблок

Помните, что первые 100 мл и последние 100 мл пить нельзя. Вылейте его.

Они не пригодны. Разлейте по бутылкам самогон. Соблюдайте меру употребления алкоголя.

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