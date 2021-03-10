Печеночный салат с морковью. Этот салат полюбят все без исключения

Печеночный салат с морковью очень полезный и питательный. Его полюбят даже те, кто не очень относится к этому замечательному и невероятно полезному продукту — печени!
Печеночный салат с морковью: ингредиенты
- половина кило — говяжьей печени
- 2 (две) шт — лука
- 1 (одна) шт — моркови
- 250 (двести пятьдесят) гр — горошка
- майонез по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- соль по вкусу
Рецепт приготовления:
- Печень отварите в слегка подсоленной воде
- Затем, вареную печень остудите, нарежьте тоненькой соломкой
- Лук нарежьте полукольцами
- Очистите морковь и натрите на крупной терке
- Лук и морковь обжарьте на растительном масле до золотистого цвета
- Огурцы натираем на крупной терке
- Смешайте все ингредиенты салата, посолите, поперчите, добавьте майонез и перемешайте
- По желанию можно добавить чеснок, грецкие орехи и вареные яйца. Так салат будет еще полезнее и сытнее. И с необыкновенной такой ноткой. Кто — хочет добавить в салат кислинку — можно капнуть пару капель лимонного сока. Будет очень вкусно и полезно! Если же вы не любитель майонеза, смело добавляйте в салат, вместо него, сметану или домашний йогурт. Печеночный салат с морковью заслуживает место и на праздничном столе. Так как салатик выглядит очень нарядно. Ну а вкус оцените сами! Словами не передать. Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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