Печеночный салат с морковью. Этот салат полюбят все без исключения

Печеночный салат с морковью очень полезный и питательный. Его полюбят даже те, кто не очень относится к этому замечательному и невероятно полезному продукту — печени!

Печеночный салат с морковью: ингредиенты

половина кило — говяжьей печени 2 (две) шт — лука 1 (одна) шт — моркови 250 (двести пятьдесят) гр — горошка майонез по вкусу черный молотый перец по вкусу соль по вкусу

Рецепт приготовления: