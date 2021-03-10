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Печеночный салат с морковью. Этот салат полюбят все без исключения

Печеночный салат с морковью очень полезный и питательный. Его полюбят даже те, кто не очень относится к этому замечательному и невероятно полезному продукту — печени!

Печеночный салат с морковью

Печеночный салат с морковью: ингредиенты

  1. половина кило — говяжьей печени
  2. 2 (две) шт — лука
  3. 1 (одна) шт — моркови
  4. 250 (двести пятьдесят) гр — горошка
  5. майонез по вкусу
  6. черный молотый перец по вкусу
  7. соль по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Печень отварите в слегка подсоленной воде
  • Затем, вареную печень остудите, нарежьте тоненькой соломкой
  • Лук нарежьте полукольцами
  • Очистите морковь и натрите на крупной терке
  • Лук и морковь обжарьте на растительном масле до золотистого цвета
  • Огурцы натираем на крупной терке
  • Смешайте все ингредиенты салата, посолите, поперчите, добавьте майонез и перемешайте
  • По желанию можно добавить чеснок, грецкие орехи и вареные яйца. Так салат будет еще полезнее и сытнее. И с необыкновенной такой ноткой. Кто — хочет добавить в салат кислинку — можно капнуть пару капель лимонного сока. Будет очень вкусно и полезно! Если же вы не любитель майонеза, смело добавляйте в салат, вместо него, сметану или домашний йогурт. Печеночный салат с морковью заслуживает место и на праздничном столе. Так как салатик выглядит очень нарядно.
    Ну а вкус оцените сами! Словами не передать. Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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