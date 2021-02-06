Когда хочется беляшей, но не хочется возиться с дрожжевым тестом, готовлю их так: быстро и не менее вкусно

Беляши на дрожжевом тесте – это очень вкусно. Но в том случае, если вам не приходится стоять несколько часов на кухне и колдовать над дрожжевым тестом. В моей семье очень любят это блюдо, но мне настолько надоело тратить время на готовку, что я долгое время искала рецепт, который менее труден в готовке: пышные оладьи с мясной начинкой, это именно то, что нужно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, около 500 мл;

яйцо, 1 шт;

соль и сода по 1\2 ч.л;

разрыхлитель, 1 пакетик;

мука, 200 г.

Для приготовления начинки необходимо:

фарш любой, 200 г;

лук, 1 шт;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Кефир должен быть комнатной температуры.

Всыпаем в кефир соду и соль, перемешиваем и оставляем массу на 5 минут до появления пены.

Яйцо взбиваем вилкой и вливаем в кефир.

Муку просеиваем и 100 г смешиваем с разрыхлителем, всыпаем в кефир и перемешиваем.

Остальную муку всыпаем частями, вымешиваем. Тесто должно получиться густым, но не забитым мукой, поэтому добавляйте ровно столько, сколько нужно для нормальной и густой консистенции.

Фарш берите любой по своему вкусу, смешиваем с измельченным любым способом луком, солью, перцем и специями. Если любите, добавляйте чеснок и зелень, хорошо вымешиваем.

Отрываем от фарша кусочки (получится около 20 шт) и делаем лепешечки.

Разогреваем масло на сковороде. Выливаем по столовой ложке теста, сверху выкладываем лепешку из фарша, сверху наливаем еще ложку теста.

Когда низ хорошо подрумянится, переворачиваем оладьи и обжариваем вторую сторону.

Если вы все сделали правильно, то у вас получатся не оладьи, а очень пышные и вкусные беляши.

Кстати, таким образом можно делать пирожки с самой разной начинкой по вашему вкусу.

Подаю такие беляши, полив сливочным маслом, со сметаной или просто так.