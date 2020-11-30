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Это мясное горячее разлетелось на ура! Буду готовить на Новый год однозначно

Запеченные бризоли в духовке – это очень вкусно, красиво и оригинально. Такое блюдо обязательно должно быть на праздничном новогоднем столе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш, 500 г;
  • лук, 1 шт;
  • соль  перец.

Для приготовления блинчиков необходимо:

  • яйца, 7 шт;
  • сметана, 2 ст.л;
  • соль, перец.

Для приготовления соуса необходимо:

  • сметана, 5 ст.л;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • соль, перец.

Еще нужно:

  • сыр, 150 г;
  • томаты, 2 шт;
  • зелень.

Процесс приготовления

Лук измельчаем при помощи блендера и смешиваем с любым фаршем по вашему вкусу.

Заправляем фарш солью, перцем и любимыми специями, отбиваем. Накрываем фарш и ставим на время в холодильник.

Яйца взбиваем с солью венчиком до однородности.

Смазываем сковороду растительным маслом и печем 7 блинов.

Это мясное горячее разлетелось на ура! Буду готовить на Новый год однозначно

 

Мелко режем зелень.

На крупной терке трем сыр.

Помидоры режем брусочками.

Форму для запекания смазываем растительным маслом.

На каждый блин выкладываем фарш, распределяем его тонкими слоем.

Это мясное горячее разлетелось на ура! Буду готовить на Новый год однозначно

Посыпаем сыром, зеленью, кладем несколько брусочков томата.

Это мясное горячее разлетелось на ура! Буду готовить на Новый год однозначно

Подворачиваем бока и сворачиваем блины трубочками.

Укладываем трубочки в форму.

Для соуса смешиваем сметану и тертый чеснок, солим и перчим.

Соусом смазываем блины и посыпаем сыром.

Это мясное горячее разлетелось на ура! Буду готовить на Новый год однозначно

Запекаем при 180 градусах около 40 минут.

Блюдо получается и горячим и закуской, вы можете подавать его в горячем или холодном виде.

Это мясное горячее разлетелось на ура! Буду готовить на Новый год однозначно

Начинку вы также можете делать самой разной: с грибами, солеными огурчиками, ветчиной и т.д.

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