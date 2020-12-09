Торт Ёлка: лесная красавица на новогодний стол!

Торт Ёлка – лесная красавица на вашем столе! Конечно придется потрудиться, но он вызовет огромный восторг у ваших домочадцев!
Торт Ёлка: ингредиенты
На бисквит
- 4 (четыре) шт – яиц
- 100 (сто) гр – муки
- 1 (одна) ч. ложка – ванильного сахара
- 150 (сто пятьдесят) гр – сахара
- Соль по вкусу
На крем
- 170 (сто семьдесят) гр – сахара
- 1 (один) кг – сметаны
- 15 (пятнадцать) гр – ванильного сахара
На пропитку
- 100 (сто) мл – сиропа
На начинку
- 500 (пятьсот) гр – персиков
На украшение
- 20 (двадцать) гр – мармелада
- 10 (десять) гр – сливочного масла для смазывания формы
Торт Ёлка: рецепт
- Сметану берите не менее 20%
- Смешайте сметану с простым и ванильным сахаром. Дайте постоять немного, затем уберите в холодильник. Это будет крем
- Займемся бисквитом. Понадобятся формы D 10,12,16 см. Муку просейте. Отделите белки от желтков. Белки уберите пока в холодильник. К желткам же добавьте чайную ложку ванильного сахара и 75 гр обычного сахара. И взбейте массу
- Потом к белкам добавьте соль, взбивайте, затем потихоньку добавляйте сахар и взбивайте до твердых пиков
- В желтки потихоньку добавляйте белки и перемешайте при помощи лопатки. Потом потихоньку вводим муку. Тесто должно быть воздушным и не жидким. Перенесите тесто в форму. Разровняйте. Форму смажьте сливочным маслом. Отправьте его выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса. До румяного цвета. Затем дайте бисквиту остыть. Заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник
- Приготовить еще такое же тесто и распределить по трем формам. Заполнять нужно форму на одну треть. Выпекать аналогично предыдущему бисквиту
- Можно собрать ярусный торт. Оформить как елку. Или же, делаем торт ветками
- Теперь начинка. Консервированные персики откиньте на дуршлаг. Нарежьте их мелким кубиком
- Разделите крем на три части. Зеленый цвет мы получим смешав каплю желтого и синей краски пищевой
- Соберите торт ярусом. Большой бисквит нарежьте на два коржа. Круг основание. Второй круг нарежьте на 6 треугольников. Основание пропитайте сиропом. После чего нанесите крем и выложите персики. Низ каждого лучика звездочки смазывайте кремом. Пропитывайте соком, персики только в центре. Бисквит 16 см нарежьте на три коржа. Центральную часть оставьте кругом. Верх и низ нарежьте на лучики. Укладывайте ярусом. Бисквит 12 см тоже на три коржа нарежьте. Елка должна сужаться конусом. Бисквит 10 см будет служить макушкой. Отрежьте от него круг полтора см толщиной. Оставьте торт пропитаться в холодильник на всю ночь
- На лучики нанесите краску кисточкой. А на кончики белый. Имитируем снег. Украсьте елку желейными мишутками
Торт Ёлка готов!
Свежие комментарии