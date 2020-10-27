4 года готовлю свинину «по-особому»: без жирных брызг и плиту отмывать не нужно

Свинину этим способом я готовлю уже много лет и всегда у меня на кухне все чисто и аккуратно, а само мясо получается мягким, сочным и ароматным. Очень советую вам попробовать этот простой рецепт.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свиная шейка, 1 кг;
- лук, 300 г4
- сладкий перец, помидоры и красный лук – по вкусу;
- соль, специи;
- масло растительное.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами, нарезаем не совсем маленькими кусками.
Лук режем тонкими полукольцами, солим и перетираем руками, чтобы он пустил хорошо сок.
Соединяем лук и мясо, солим по вкусу, добавляем самые разные приправы по своему вкусу хорошо перемешиваем и накрываем емкость. Ставим ее в холодильник минимум на 3 часа.
Теперь берем овощи – сладкий перец, помидоры и красный лук, режем крупными кусками.
Берем шпажки и нанизываем мясо и овощи, чередуя все.
Лук из мяса кладем на дно 3 л банки, ставим в нее шпажки с мясом и овощами, накрываем банку фольгой.
Ставим банку в ХОЛОДНУЮ духовку и включаем ее на 200 градусов.
Запекаем 40 минут, потом ставим 220 градусов и запекаем еще 20 минут.
Выключаем духовку и оставляем банку в ней с закрытой дверцей еще на 15 минут.
После этого вынимаем банку, вынимаем мясо и подаем его к столу с разными соусами, салатами из овощей, гарнирами.
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