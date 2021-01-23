Котлеты больше не жарю. Готовлю такую вкуснятину из фарша в духовке

Запеченные в духовке блюда получаются более вкусными, ароматными и полезными – вы не используете много растительного масла и мясо или рыба, овощи, не будут слишком жирными. Вот и эти котлетки с сыром, получаются идеально.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш, 500 г;

батон, 3 кусочка;

лук, 1 шт;

молоко или вода, 150 г;

соль, перец, специи.

Для приготовления начинки необходимо:

лук, 1 шт;

огурец маринованный, 1 шт;

кетчуп, 3 ст.л;

сыр, 120 г.

Процесс приготовления

Для начала необходимо замариновать лук кусочками: смешиваем уксус, 1 ч.л и соль, сахар по щепотке, немного воды. Все перемешиваем и маринуем лук.

Также замачиваем в воде или в молоке кусочки батона.

Выкладываем в чашу блендера батон (предварительно отжимаем), лук, соль и перец, специи по вкусу и измельчаем.

Смешиваем получившуюся массу с фаршем, перемешиваем.

Маринованный большой огурец режем тонкими кружочками, сыр – тонкими ломтиками.

Противень смазываем маслом или застилаем пергаментом.

Из фарша формируем 9 больших и плоских котлет, выкладываем на противень.

Смазываем кетчупом, кладем кружочки огурца и ломтики сыра.

Запекаем при 180 градусах около 20 – 30 минут.