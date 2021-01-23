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Котлеты больше не жарю. Готовлю такую вкуснятину из фарша в духовке

Запеченные в духовке блюда получаются более вкусными, ароматными и полезными – вы не используете много растительного масла и мясо или рыба, овощи, не будут слишком жирными. Вот и эти котлетки с сыром, получаются идеально.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш, 500 г;
  • батон, 3 кусочка;
  • лук, 1 шт;
  • молоко или вода, 150 г;
  • соль, перец, специи.

Для приготовления начинки необходимо:

  • лук, 1 шт;
  • огурец маринованный, 1 шт;
  • кетчуп, 3 ст.л;
  • сыр, 120 г.

Процесс приготовления

Для начала необходимо замариновать лук кусочками: смешиваем уксус, 1 ч.л и соль, сахар по щепотке, немного воды. Все перемешиваем и маринуем лук.

Также замачиваем в воде или в молоке кусочки батона.

Выкладываем в чашу блендера батон (предварительно отжимаем), лук, соль и перец, специи по вкусу и измельчаем.

Смешиваем получившуюся массу с фаршем, перемешиваем.

Маринованный большой огурец режем тонкими кружочками, сыр – тонкими ломтиками.

Противень смазываем маслом или застилаем пергаментом.

Из фарша формируем 9 больших и плоских котлет, выкладываем на противень.

Котлеты больше не жарю. Готовлю такую вкуснятину из фарша в духовке

Смазываем кетчупом, кладем кружочки огурца и ломтики сыра.

Котлеты больше не жарю. Готовлю такую вкуснятину из фарша в духовке

Запекаем при 180 градусах около 20 – 30 минут.

Котлеты больше не жарю. Готовлю такую вкуснятину из фарша в духовке

Подаю такие котлетки с разными соусами, гарнирами, салатами.

По вкусу. Иногда можно еще добавить и обжаренные грибы, твердый сыр заменить на плавленый или ломтики сыра класть не только сверху, но и внутрь каждой котлетки.

Котлеты больше не жарю. Готовлю такую вкуснятину из фарша в духовке

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