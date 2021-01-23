Котлеты больше не жарю. Готовлю такую вкуснятину из фарша в духовке

Запеченные в духовке блюда получаются более вкусными, ароматными и полезными – вы не используете много растительного масла и мясо или рыба, овощи, не будут слишком жирными. Вот и эти котлетки с сыром, получаются идеально.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш, 500 г;
- батон, 3 кусочка;
- лук, 1 шт;
- молоко или вода, 150 г;
- соль, перец, специи.
Для приготовления начинки необходимо:
- лук, 1 шт;
- огурец маринованный, 1 шт;
- кетчуп, 3 ст.л;
- сыр, 120 г.
Процесс приготовления
Для начала необходимо замариновать лук кусочками: смешиваем уксус, 1 ч.л и соль, сахар по щепотке, немного воды. Все перемешиваем и маринуем лук.
Также замачиваем в воде или в молоке кусочки батона.
Выкладываем в чашу блендера батон (предварительно отжимаем), лук, соль и перец, специи по вкусу и измельчаем.
Смешиваем получившуюся массу с фаршем, перемешиваем.
Маринованный большой огурец режем тонкими кружочками, сыр – тонкими ломтиками.
Противень смазываем маслом или застилаем пергаментом.
Из фарша формируем 9 больших и плоских котлет, выкладываем на противень.
Смазываем кетчупом, кладем кружочки огурца и ломтики сыра.
Запекаем при 180 градусах около 20 – 30 минут.
Подаю такие котлетки с разными соусами, гарнирами, салатами.По вкусу. Иногда можно еще добавить и обжаренные грибы, твердый сыр заменить на плавленый или ломтики сыра класть не только сверху, но и внутрь каждой котлетки.
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