Вареный омлет в пакете. Нежное диетическое блюдо без грамма масла

Вареный омлет в пакете получается очень пышным и диетическим, так как он готовится без добавления сахара.

Вареный омлет в пакете: ингредиенты

Молоко – 2/3 ст. (две третьи стакана) Яйца – 3 шт. (три штуки) Соль

Способ приготовления:

По желанию в омлет можете добавить сахар или зелень.

Яйца с солью миксером взбейте до пены, добавьте молоко и снова взбейте. Масса получится жидкая, но пышная.

Возьмите два целлофановых пакета, сложите один в один и массу вылейте. Мешочек завяжите и ровно на 10 минут опустите в кипящую воду.

Через 10 минут достаньте омлет, выверните на тарелку и разрежьте.

Вареный омлет в пакете — мягкий и невероятно сочный.

Приятного аппетита!