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Вареный омлет в пакете. Нежное диетическое блюдо без грамма масла

Вареный омлет в пакете получается очень пышным и диетическим, так как  он готовится без добавления сахара.

Вареный омлет в пакете: ингредиенты

Вареный омлет в пакете

  1. Молоко – 2/3 ст. (две третьи стакана)
  2. Яйца – 3 шт. (три штуки)
  3. Соль

Способ приготовления:

  • По желанию в омлет можете добавить сахар или зелень.
  • Яйца с солью миксером взбейте до пены, добавьте молоко и снова взбейте. Масса получится жидкая, но пышная.
  • Возьмите два целлофановых пакета, сложите один в один и массу вылейте. Мешочек завяжите и ровно на 10 минут опустите в кипящую воду.
  • Через 10 минут достаньте омлет, выверните на тарелку и разрежьте.

Вареный омлет в пакете — мягкий и невероятно сочный.

Вареный омлет в пакете. Нежное диетическое блюдо без грамма масла 2

Приятного аппетита!

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