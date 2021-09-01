Вареный омлет в пакете. Нежное диетическое блюдо без грамма масла

Вареный омлет в пакете получается очень пышным и диетическим, так как он готовится без добавления сахара.
Вареный омлет в пакете: ингредиенты
- Молоко – 2/3 ст. (две третьи стакана)
- Яйца – 3 шт. (три штуки)
- Соль
Способ приготовления:
- По желанию в омлет можете добавить сахар или зелень.
- Яйца с солью миксером взбейте до пены, добавьте молоко и снова взбейте. Масса получится жидкая, но пышная.
- Возьмите два целлофановых пакета, сложите один в один и массу вылейте. Мешочек завяжите и ровно на 10 минут опустите в кипящую воду.
- Через 10 минут достаньте омлет, выверните на тарелку и разрежьте.
Вареный омлет в пакете — мягкий и невероятно сочный.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии