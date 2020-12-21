Несравненно Вкусная Цветная Капуста в Кляре На Сковороде

Цветная капуста! Очень много рецептов можно найти. Сегодня мы предлагаем Вам приготовить ее по нашему особому рецепту. Цветная капуста в кляре на сковороде.

Получается вкусно – пальчики оближешь.

Цветная капуста, какими полезными свойствами она обладает:

Цветная капуста очень полезный продукт питания. Она содержит большое количество витамина А, РР, С и витаминов группы В, микроэлементов и минералов.

Интересный факт: цветная капуста содержит железа в два раза больше, чем красный перец, зеленый горошек и салат.

В цветной капусте содержится также тартановая кислота, что препятствует образованию жировых отложений.

Именно потому она рекомендуется людям, пытающихся сбросить лишний вес.

Цветная капуста в кляре на сковороде: Ингредиенты

один вилок цветной капусты

столовая ложка соли

Для кляра:

два среднего размера яйца

соль – на кончике ножа

две столовые ложки муки

половина чайной ложки черного перца

любая зелень – на усмотрение

растительное масло – для обжарки

Для соуса:

четыре столовые ложки майонеза

четыре дольки чеснока

Цветная капуста в кляре – Приготовление:

Приготовление кляра:

Разбить яйцо в пиалу, подсолить и взбить венчиком.

К яйцам добавить муки и перемешать ложечкой до однородности.

Кляр должен получится довольно-таки густым.

Добавить черный перец и снова перемешать.

Если кому нравится, можно добавить мелко нарезанную зелень.

Приготовление самой капусты:

Срезать у цветной капусты черенок, хорошо помыть под проточной водой.

Можно воспользоваться замороженной капустой, только сначала ее надо разморозить, а потом помыть.

Капусту разобрать на соцветия.

Если соцветия очень большие, разделить их пополам.

Все соцветия должны быть приблизительно одного размера.

В глубокой кастрюле вскипятить воду.

Как только вода закипит добавить соль и запустить в кастрюлю соцветия капусты.

Минут десять варить капусту на среднем огне до готовности.

Готовность можно проверить при помощи вилочки или же деревянной шпажки.

Обязательно нужно проследить, чтобы капуста не разварилась.

Как только капуста будет готова, выключить огонь.

Слить воду из кастрюли и оставить на некоторое время, чтобы капуста немного остыла.

На сильном огне разогреть сковороду и добавить растительное масло.

Масло необходимо разогреть.

Каждое соцветие по отдельности обмакнуть в кляр и выложить на сковороду.

Огонь спустить на средний уровень. Капусту нужно обжарить со всех сторон.

Капуста должна приобрести румяную корочку, а внутри – оставаться мягкой.

Пока капуста жарится, необходимо приготовить соус:

Майонез выложить в баночку. Выдавить туда же чеснок. Перемешать и оставить соус в стороне, чтобы он настоялся и вкус его стал бы более выразительным.

Оформление блюда:

Капусту можно выложить слоями на плоское большое блюдо, при этом каждый слой нужно смазать соусом.

Или же капусту можно подать в глубоком блюде, а в отдельной соуснице – соус.

Получилось шикарное, очень вкусное блюдо.

Садитесь к столу и приятного аппетита!