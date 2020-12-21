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Несравненно Вкусная Цветная Капуста в Кляре На Сковороде

Цветная капуста! Очень много рецептов можно найти. Сегодня мы предлагаем Вам приготовить ее по нашему особому рецепту. Цветная капуста в кляре на сковороде.

Получается вкусно – пальчики оближешь.

Несравненно Вкусная Цветная Капуста в Кляре На Сковороде

Цветная капуста, какими полезными свойствами она обладает:

Цветная капуста очень полезный продукт питания. Она содержит большое количество витамина А, РР, С и витаминов группы В, микроэлементов и минералов.

Интересный факт: цветная капуста содержит железа в два раза больше, чем красный перец, зеленый горошек и салат.

В цветной капусте содержится также тартановая кислота, что препятствует образованию жировых отложений.

Именно потому она рекомендуется людям, пытающихся сбросить лишний вес.

Цветная капуста в кляре на сковороде: Ингредиенты

  • один вилок цветной капусты
  • столовая ложка соли

Для кляра:

  • два среднего размера яйца
  • соль – на кончике ножа
  • две столовые ложки муки
  • половина чайной ложки черного перца
  • любая зелень – на усмотрение
  • растительное масло – для обжарки

Для соуса:

  • четыре столовые ложки майонеза
  • четыре дольки чеснока

Цветная капуста в кляре – Приготовление:

Цветная капуста в кляре на сковороде

Приготовление кляра:

  • Разбить яйцо в пиалу, подсолить и взбить венчиком.
  • К яйцам добавить муки и перемешать ложечкой до однородности.
  • Кляр должен получится довольно-таки густым.
  • Добавить черный перец и снова перемешать.
  • Если кому нравится, можно добавить мелко нарезанную зелень.

Приготовление самой капусты:

  • Срезать у цветной капусты черенок, хорошо помыть под проточной водой.
  • Можно воспользоваться замороженной капустой, только сначала ее надо разморозить, а потом помыть.
  • Капусту разобрать на соцветия.
  • Если соцветия очень большие, разделить их пополам.
  • Все соцветия должны быть приблизительно одного размера.
  • В глубокой кастрюле вскипятить воду.

Несравненно Вкусная Цветная Капуста в Кляре На Сковороде

  • Как только вода закипит добавить соль и запустить в кастрюлю соцветия капусты.
  • Минут десять варить капусту на среднем огне до готовности.
  • Готовность можно проверить при помощи вилочки или же деревянной шпажки.
  • Обязательно нужно проследить, чтобы капуста не разварилась.
  • Как только капуста будет готова, выключить огонь.
  • Слить воду из кастрюли и оставить на некоторое время, чтобы капуста немного остыла.
  • На сильном огне разогреть сковороду и добавить растительное масло.
  • Масло необходимо разогреть.
  • Каждое соцветие по отдельности обмакнуть в кляр и выложить на сковороду.
  • Огонь спустить на средний уровень. Капусту нужно обжарить со всех сторон.
  • Капуста должна приобрести румяную корочку, а внутри – оставаться мягкой.

Пока капуста жарится, необходимо приготовить соус:

Майонез выложить в баночку. Выдавить туда же чеснок. Перемешать и оставить соус в стороне, чтобы он настоялся и вкус его стал бы более выразительным.

Оформление блюда:

Цветная капуста в кляре на сковороде

Капусту можно выложить слоями на плоское большое блюдо, при этом каждый слой нужно смазать соусом.
Или же капусту можно подать в глубоком блюде, а в отдельной соуснице – соус.

Получилось шикарное, очень вкусное блюдо.

Садитесь к столу и приятного аппетита!

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