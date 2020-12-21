Несравненно Вкусная Цветная Капуста в Кляре На Сковороде

Цветная капуста! Очень много рецептов можно найти. Сегодня мы предлагаем Вам приготовить ее по нашему особому рецепту. Цветная капуста в кляре на сковороде.
Получается вкусно – пальчики оближешь.
Цветная капуста, какими полезными свойствами она обладает:
Цветная капуста очень полезный продукт питания. Она содержит большое количество витамина А, РР, С и витаминов группы В, микроэлементов и минералов.
Интересный факт: цветная капуста содержит железа в два раза больше, чем красный перец, зеленый горошек и салат.
В цветной капусте содержится также тартановая кислота, что препятствует образованию жировых отложений.
Именно потому она рекомендуется людям, пытающихся сбросить лишний вес.
Цветная капуста в кляре на сковороде: Ингредиенты
- один вилок цветной капусты
- столовая ложка соли
Для кляра:
- два среднего размера яйца
- соль – на кончике ножа
- две столовые ложки муки
- половина чайной ложки черного перца
- любая зелень – на усмотрение
- растительное масло – для обжарки
Для соуса:
- четыре столовые ложки майонеза
- четыре дольки чеснока
Цветная капуста в кляре – Приготовление:
Приготовление кляра:
- Разбить яйцо в пиалу, подсолить и взбить венчиком.
- К яйцам добавить муки и перемешать ложечкой до однородности.
- Кляр должен получится довольно-таки густым.
- Добавить черный перец и снова перемешать.
- Если кому нравится, можно добавить мелко нарезанную зелень.
Приготовление самой капусты:
- Срезать у цветной капусты черенок, хорошо помыть под проточной водой.
- Можно воспользоваться замороженной капустой, только сначала ее надо разморозить, а потом помыть.
- Капусту разобрать на соцветия.
- Если соцветия очень большие, разделить их пополам.
- Все соцветия должны быть приблизительно одного размера.
- В глубокой кастрюле вскипятить воду.
- Как только вода закипит добавить соль и запустить в кастрюлю соцветия капусты.
- Минут десять варить капусту на среднем огне до готовности.
- Готовность можно проверить при помощи вилочки или же деревянной шпажки.
- Обязательно нужно проследить, чтобы капуста не разварилась.
- Как только капуста будет готова, выключить огонь.
- Слить воду из кастрюли и оставить на некоторое время, чтобы капуста немного остыла.
- На сильном огне разогреть сковороду и добавить растительное масло.
- Масло необходимо разогреть.
- Каждое соцветие по отдельности обмакнуть в кляр и выложить на сковороду.
- Огонь спустить на средний уровень. Капусту нужно обжарить со всех сторон.
- Капуста должна приобрести румяную корочку, а внутри – оставаться мягкой.
Пока капуста жарится, необходимо приготовить соус:
Майонез выложить в баночку. Выдавить туда же чеснок. Перемешать и оставить соус в стороне, чтобы он настоялся и вкус его стал бы более выразительным.
Оформление блюда:
Капусту можно выложить слоями на плоское большое блюдо, при этом каждый слой нужно смазать соусом.
Или же капусту можно подать в глубоком блюде, а в отдельной соуснице – соус.
Получилось шикарное, очень вкусное блюдо.
Садитесь к столу и приятного аппетита!
Свежие комментарии