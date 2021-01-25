Рулет с маком из дрожжевого теста: замечательный рулетик для завтрака или полдника

Рулет с маком из дрожжевого теста по-моему рецепту получается невероятно мягким и пышным. Он мне напоминает бабушкин рулет. Такой же мягкий, ароматный. Попробуйте приготовить. Читая рецепт приготовления, вы подумаете сложно, но поверьте, нет – не сложно!
Рулет с маком из дрожжевого теста: ингредиенты
ТЕСТО:
- 450 (четыреста пятьдесят) гр – муки
- 20 (двадцать) гр – дрожжей (свежих)
- 200 (двести) мл — молока
- 40 (сорок) гр – масла (сливочного)
- 3 (три) ст. ложки — сахара
- 1 (одна) шт – куриного яйца
- 1 (одна) шт – куриного желтка
- 0, 25 чайной ложки – соли
НАЧИНКА:
- 10 (десять) гр – масла (сливочного)
- 2 (две) ст. ложки – молока
- 3 (три) ст. ложки – сахара
- 50 (пятьдесят) гр – пищевого мака
Рулет с маком из дрожжевого теста: рецепт
- Маковую начинку можно приобрести в магазине, или же приготовить самим: мак залить 300 мл воды, и варить 15 минут
- Как вода стечет с мака, переложите его в блендер. Добавьте сахар и перемолите
- В измельченный мак добавить молоко и сливочное масло
- Поставьте на маленький огонь и варите, постоянно помешивая. Масса должна стать густой
- Начнем месить тесто. Молоко должно быть теплым. В 100 мл молока добавить свежие дрожжи и сахар. Перемешайте, чтобы получилась масса однородной консистенции. Оставьте на пять минут
- Далее, сливочное масло предварительно растопите и остудите. Добавьте к нему яйцо и перемешайте до однородной массы. Добавьте в дрожжевую смесь (иными словами – опару)
- Затем налейте оставшееся молоко, соль, сахар и оставшуюся муку. Вновь перемешайте. Тесто должно получиться как на оладьи. Уберите его на час в теплое место
- Поднявшееся тесто нужно обмять и раскатайте скалкой в тонкий лист
- Нанесите на лист теста начинку из мака
- Сверните лист в рулет
- Взбитым яичным желтком намажьте рулет. В разогретой до 180 градусов духовке выпекайте рулет минут тридцать. Ориентируйтесь на работу своей духовки
Рулет с маком из дрожжевого теста готов!
Отличный рецепт для всей семьи и для выходного семейного чаепития!
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