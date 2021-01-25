Рулет с маком из дрожжевого теста: замечательный рулетик для завтрака или полдника

Рулет с маком из дрожжевого теста по-моему рецепту получается невероятно мягким и пышным. Он мне напоминает бабушкин рулет. Такой же мягкий, ароматный. Попробуйте приготовить. Читая рецепт приготовления, вы подумаете сложно, но поверьте, нет – не сложно!

Рулет с маком из дрожжевого теста: ингредиенты

ТЕСТО:

450 (четыреста пятьдесят) гр – муки 20 (двадцать) гр – дрожжей (свежих) 200 (двести) мл — молока 40 (сорок) гр – масла (сливочного) 3 (три) ст. ложки — сахара 1 (одна) шт – куриного яйца 1 (одна) шт – куриного желтка 0, 25 чайной ложки – соли

НАЧИНКА:

10 (десять) гр – масла (сливочного) 2 (две) ст. ложки – молока 3 (три) ст. ложки – сахара 50 (пятьдесят) гр – пищевого мака

Рулет с маком из дрожжевого теста: рецепт

Маковую начинку можно приобрести в магазине, или же приготовить самим: мак залить 300 мл воды, и варить 15 минут

Как вода стечет с мака, переложите его в блендер. Добавьте сахар и перемолите

В измельченный мак добавить молоко и сливочное масло

Поставьте на маленький огонь и варите, постоянно помешивая. Масса должна стать густой

Начнем месить тесто. Молоко должно быть теплым. В 100 мл молока добавить свежие дрожжи и сахар. Перемешайте, чтобы получилась масса однородной консистенции. Оставьте на пять минут

Оставьте на пять минут Далее, сливочное масло предварительно растопите и остудите. Добавьте к нему яйцо и перемешайте до однородной массы. Добавьте в дрожжевую смесь (иными словами – опару)

Затем налейте оставшееся молоко, соль, сахар и оставшуюся муку. Вновь перемешайте. Тесто должно получиться как на оладьи. Уберите его на час в теплое место

Поднявшееся тесто нужно обмять и раскатайте скалкой в тонкий лист

Нанесите на лист теста начинку из мака

Сверните лист в рулет

Взбитым яичным желтком намажьте рулет. В разогретой до 180 градусов духовке выпекайте рулет минут тридцать. Ориентируйтесь на работу своей духовки

Рулет с маком из дрожжевого теста готов!

Отличный рецепт для всей семьи и для выходного семейного чаепития!