Куриный суп по-болгарски: или же Пилешка Супа

Куриный суп по-болгарски! Сегодня мы хотим Вам предложить приготовить невероятно вкусный куриный суп по рецепту, принятому в Болгарии.

Куриный суп по-болгарски: немного о нем

Куриный суп представляет собой сваренный на воде куриный бульон, в который добавляют кусочки курочки, нарезанные овощи, лапшу, рис или ячмень.

Испокон веков считалось, что куриный бульон обладает лечебным общеукрепляющим действием, и его рекомендовали больным и ослабленным людям. Куриный суп содержит большое количество белков, витаминов, а также пептид, имеющий положительное влияние на здоровье. Эта вера в лечебные свойства куриного супа постепенно укрепилась в кулинарной традиции разных западных стран.

Куриный суп по-болгарски: ингредиенты

Для бульона:

две куриные ножки с бедрышками

Для зажарки:

по паре морковок и картофелин

одна головка репчатого лука

один болгарский перец

пятьдесят миллилитров растительного масла

Для заправки:

шестьдесят миллилитров кефира или кислого молока

столовая ложка лимонного сока

две столовые ложки муки

один желток

лапша или же вермишель

соль, черный перец, болгарская приправа с чабрецом, мятой и перчиками – по вкусу

Куриный суп по-болгарски: как готовить

Приготовление бульона:

Куриные четверти помыть, опустить в кастрюлю с холодной водой, закрыть крышкой и довести до кипения. Не забывать периодично снимать образовавшуюся пену при помощи шумовки.

Не забывать периодично снимать образовавшуюся пену при помощи шумовки. Как только вода закипит, добавить соль. Затем нужно убавить огонь до минимума и варить бульон около получаса.

Пока курица варится, надо сделать зажарку:

Лук и морковь очистить, помыть, промокнуть бумажным полотенцем и нарезать.

Болгарский перец помыть, удалить плодоножку, очистить от семян и порезать небольшими кусочками.

Все овощи поместить в чашу и измельчить блендером, но так, чтобы оставались маленькие кусочки.

Измельченные овощи выложить на разогретое в сковороде масло и несколько минут пассировать.

Для супа нужно приготовить еще заправку:

Отделить желток от белка и влить в глубокую емкость.

К желтку влить кефир и перемешать.

Добавить лимонный сок и муку. Все хорошенько перемешать.

Приготовление самого супа:

Картофель почистить, помыть и порезать на средние куски.

Курочку, по истечении необходимого времени, достать из бульона, разобрать на волокна при помощи двух вилок и вернуть обратно в бульон.

Доложить в бульон картошку и зажарку.

Довести суп до кипения на высоком огне, но, как только он закипит, огонь нужно сбавить.

Закрыть кастрюлю крышкой и варить суп буквально десять минут.

Нужно проверить, если картошка почти сварилась, то можно добавлять вермишель, перемешать и варить еще десять минут. Затем посолить и поперчить на вкус. Добавить болгарскую приправу.

Все перемешать. Закрыть кастрюлю крышкой, выключить огонь и отложить, чтобы суп немного остыл.

Небольшое количество бульона налить в заправку и размешать ее. Затем налить еще один половник бульона и снова размешать. И так, несколько раз.

Добавить разведенную заправку в суп, не забывая при этом помешивать его.

Все Пилешка супа готов. Он получился очень красивый и вкусный. Благодаря приправам аромат – обалденный.

Куриный суп по-болгарски: готов

Разливайте по порционным тарелочкам и все к столу!

Приятного аппетита!