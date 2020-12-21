Куриный суп по-болгарски: или же Пилешка Супа

Куриный суп по-болгарски! Сегодня мы хотим Вам предложить приготовить невероятно вкусный куриный суп по рецепту, принятому в Болгарии.
Куриный суп по-болгарски: немного о нем
Куриный суп представляет собой сваренный на воде куриный бульон, в который добавляют кусочки курочки, нарезанные овощи, лапшу, рис или ячмень.
Испокон веков считалось, что куриный бульон обладает лечебным общеукрепляющим действием, и его рекомендовали больным и ослабленным людям. Куриный суп содержит большое количество белков, витаминов, а также пептид, имеющий положительное влияние на здоровье. Эта вера в лечебные свойства куриного супа постепенно укрепилась в кулинарной традиции разных западных стран.
Куриный суп по-болгарски: ингредиенты
Для бульона:
- две куриные ножки с бедрышками
Для зажарки:
- по паре морковок и картофелин
- одна головка репчатого лука
- один болгарский перец
- пятьдесят миллилитров растительного масла
Для заправки:
- шестьдесят миллилитров кефира или кислого молока
- столовая ложка лимонного сока
- две столовые ложки муки
- один желток
- лапша или же вермишель
- соль, черный перец, болгарская приправа с чабрецом, мятой и перчиками – по вкусу
Куриный суп по-болгарски: как готовить
Приготовление бульона:
- Куриные четверти помыть, опустить в кастрюлю с холодной водой, закрыть крышкой и довести до кипения. Не забывать периодично снимать образовавшуюся пену при помощи шумовки.
- Как только вода закипит, добавить соль. Затем нужно убавить огонь до минимума и варить бульон около получаса.
Пока курица варится, надо сделать зажарку:
- Лук и морковь очистить, помыть, промокнуть бумажным полотенцем и нарезать.
- Болгарский перец помыть, удалить плодоножку, очистить от семян и порезать небольшими кусочками.
- Все овощи поместить в чашу и измельчить блендером, но так, чтобы оставались маленькие кусочки.
- Измельченные овощи выложить на разогретое в сковороде масло и несколько минут пассировать.
Для супа нужно приготовить еще заправку:
- Отделить желток от белка и влить в глубокую емкость.
- К желтку влить кефир и перемешать.
- Добавить лимонный сок и муку. Все хорошенько перемешать.
Приготовление самого супа:
- Картофель почистить, помыть и порезать на средние куски.
- Курочку, по истечении необходимого времени, достать из бульона, разобрать на волокна при помощи двух вилок и вернуть обратно в бульон.
- Доложить в бульон картошку и зажарку.
- Довести суп до кипения на высоком огне, но, как только он закипит, огонь нужно сбавить.
- Закрыть кастрюлю крышкой и варить суп буквально десять минут.
- Нужно проверить, если картошка почти сварилась, то можно добавлять вермишель, перемешать и варить еще десять минут. Затем посолить и поперчить на вкус. Добавить болгарскую приправу.
- Все перемешать. Закрыть кастрюлю крышкой, выключить огонь и отложить, чтобы суп немного остыл.
- Небольшое количество бульона налить в заправку и размешать ее. Затем налить еще один половник бульона и снова размешать. И так, несколько раз.
- Добавить разведенную заправку в суп, не забывая при этом помешивать его.
Все Пилешка супа готов. Он получился очень красивый и вкусный. Благодаря приправам аромат – обалденный.
Куриный суп по-болгарски: готов
Разливайте по порционным тарелочкам и все к столу!
Приятного аппетита!
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