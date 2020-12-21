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Куриный суп по-болгарски: или же Пилешка Супа

Куриный суп по-болгарски! Сегодня мы хотим Вам предложить приготовить невероятно вкусный куриный суп по рецепту, принятому в Болгарии.

Куриный суп по-болгарски: немного о нем

Куриный суп представляет собой сваренный на воде куриный бульон, в который добавляют кусочки курочки, нарезанные овощи, лапшу, рис или ячмень.

Испокон веков считалось, что куриный бульон обладает лечебным общеукрепляющим действием, и его рекомендовали больным и ослабленным людям. Куриный суп содержит большое количество белков, витаминов, а также пептид, имеющий положительное влияние на здоровье. Эта вера в лечебные свойства куриного супа постепенно укрепилась в кулинарной традиции разных западных стран.

Куриный суп по-болгарски

Куриный суп по-болгарски: ингредиенты

Для бульона:

  • две куриные ножки с бедрышками

Для зажарки:

Куриный суп по-болгарски

  • по паре морковок и картофелин
  • одна головка репчатого лука
  • один болгарский перец
  • пятьдесят миллилитров растительного масла

Для заправки:

  • шестьдесят миллилитров кефира или кислого молока
  • столовая ложка лимонного сока
  • две столовые ложки муки
  • один желток
  • лапша или же вермишель
  • соль, черный перец, болгарская приправа с чабрецом, мятой и перчиками – по вкусу

Куриный суп по-болгарски: как готовить

Приготовление бульона:

  • Куриные четверти помыть, опустить в кастрюлю с холодной водой, закрыть крышкой и довести до кипения.
    Не забывать периодично снимать образовавшуюся пену при помощи шумовки.
  • Как только вода закипит, добавить соль. Затем нужно убавить огонь до минимума и варить бульон около получаса.

Пока курица варится, надо сделать зажарку:

  • Лук и морковь очистить, помыть, промокнуть бумажным полотенцем и нарезать.

Куриный суп по-болгарски

  • Болгарский перец помыть, удалить плодоножку, очистить от семян и порезать небольшими кусочками.
  • Все овощи поместить в чашу и измельчить блендером, но так, чтобы оставались маленькие кусочки.
  • Измельченные овощи выложить на разогретое в сковороде масло и несколько минут пассировать.

Для супа нужно приготовить еще заправку:

  • Отделить желток от белка и влить в глубокую емкость.
  • К желтку влить кефир и перемешать.
  • Добавить лимонный сок и муку. Все хорошенько перемешать.

Приготовление самого супа:

  • Картофель почистить, помыть и порезать на средние куски.
  • Курочку, по истечении необходимого времени, достать из бульона, разобрать на волокна при помощи двух вилок и вернуть обратно в бульон.
  • Доложить в бульон картошку и зажарку.
  • Довести суп до кипения на высоком огне, но, как только он закипит, огонь нужно сбавить.
  • Закрыть кастрюлю крышкой и варить суп буквально десять минут.
  • Нужно проверить, если картошка почти сварилась, то можно добавлять вермишель, перемешать и варить еще десять минут. Затем посолить и поперчить на вкус. Добавить болгарскую приправу.

Куриный суп по-болгарски

  • Все перемешать. Закрыть кастрюлю крышкой, выключить огонь и отложить, чтобы суп немного остыл.
  • Небольшое количество бульона налить в заправку и размешать ее. Затем налить еще один половник бульона и снова размешать. И так, несколько раз.
  • Добавить разведенную заправку в суп, не забывая при этом помешивать его.

Все Пилешка супа готов. Он получился очень красивый и вкусный. Благодаря приправам аромат – обалденный.

Куриный суп по-болгарски: готов

Разливайте по порционным тарелочкам и все к столу!

Приятного аппетита!

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