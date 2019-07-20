Этот салат просто находка для всех хозяек. Вкусный и несложный в приготовлении

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 средняя луковица
200 г консервированной кукурузы
250 г морковки по-корейски
200 г копченой куриной грудки
150 г сухариков
150 г майонеза
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Выложи в миску морковку по-корейски. Для ее приготовления морковь нужно натереть на спецыальной терке и по вкусу приправить солью, сахаром, перцем, молотым кориандром, потом делаем заправку из подсолнесного масла 1 ст.л. уксусу и измельченного чеснока.
Нарежь лук кубиками и бланшируй его, погрузив в кипяток на несколько минут.
Смешай в миске морковку, лук, нарезанную кубиками курицу и кукурузу.
Перед подачей добавь в салат сухарики и заправь его домашним майонезом.
Также этот питательный салат можно приготовить с помощью разъемной формы: для этого необходимо выложить все ингредиенты слоями и смазать их майонезом. По окончании приготовления следует поместить блюдо в холодильник на 2 часа.
Салат «Карусель» станет лучшим украшением твоего праздничного стола! А мы для тебя подготовили еще один потрясающий рецепт новогоднего блюда, надеемся, тебе понравится
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