Этот салат просто находка для всех хозяек. Вкусный и несложный в приготовлении



ИНГРЕДИЕНТЫ

1 средняя луковица

200 г консервированной кукурузы

250 г морковки по-корейски

200 г копченой куриной грудки

150 г сухариков

150 г майонеза

ПРИГОТОВЛЕНИЕ



Выложи в миску морковку по-корейски. Для ее приготовления морковь нужно натереть на спецыальной терке и по вкусу приправить солью, сахаром, перцем, молотым кориандром, потом делаем заправку из подсолнесного масла 1 ст.л. уксусу и измельченного чеснока.

Нарежь лук кубиками и бланшируй его, погрузив в кипяток на несколько минут.

Смешай в миске морковку, лук, нарезанную кубиками курицу и кукурузу.

Перед подачей добавь в салат сухарики и заправь его домашним майонезом.

Также этот питательный салат можно приготовить с помощью разъемной формы: для этого необходимо выложить все ингредиенты слоями и смазать их майонезом. По окончании приготовления следует поместить блюдо в холодильник на 2 часа.

Салат «Карусель» станет лучшим украшением твоего праздничного стола! А мы для тебя подготовили еще один потрясающий рецепт новогоднего блюда, надеемся, тебе понравится