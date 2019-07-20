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Этот салат просто находка для всех хозяек. Вкусный и несложный в приготовлении

Этот салат просто находка для всех хозяек. Вкусный и несложный в приготовлении

 
ИНГРЕДИЕНТЫ

1 средняя луковица
200 г консервированной кукурузы
250 г морковки по-корейски
200 г копченой куриной грудки
150 г сухариков
150 г майонеза

 

 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

 

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Выложи в миску морковку по-корейски. Для ее приготовления морковь нужно натереть на спецыальной терке и по вкусу приправить солью, сахаром, перцем, молотым кориандром, потом делаем заправку из подсолнесного масла 1 ст.л. уксусу и измельченного чеснока.

 

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Нарежь лук кубиками и бланшируй его, погрузив в кипяток на несколько минут.

 

 

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Смешай в миске морковку, лук, нарезанную кубиками курицу и кукурузу.

 

 

 

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Перед подачей добавь в салат сухарики и заправь его домашним майонезом.

 

 

 

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Также этот питательный салат можно приготовить с помощью разъемной формы: для этого необходимо выложить все ингредиенты слоями и смазать их майонезом. По окончании приготовления следует поместить блюдо в холодильник на 2 часа.

Салат «Карусель» станет лучшим украшением твоего праздничного стола! А мы для тебя подготовили еще один потрясающий рецепт новогоднего блюда, надеемся, тебе понравится

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