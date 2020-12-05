Закуска из 90-х, такая была на каждой гулянке! Многие ее забыли, а совершенно зря

Бюджетный вариант закуски «из ничего». Все, что нужно – яйца и сыр, а далее можно включать фантазию и добавлять в начинку все, что душе угодно и то, что нравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 4 шт;

соль, перец;

сметана или майонез, 1 ст.л;

крахмал, 1 ст.л;

куркума, треть ч.л.

Для приготовления начинки необходимо:

сыр, 200 г;

чеснок, 3 зубчика;

майонез, зелень.

Для домашнего майонеза нужно:

молоко, 50 мл;

масло растительное, 100 мл;

сок лимона, 1 ст.л;

горчица, 1 ч.л;

соль.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с майонезом или сметаной, крахмалом, куркумой, солью. Перемешиваем.

Сковороду смазываем растительным маслом и выпекаем около 8 блинов.

Для начинки сыр трем на мелкой терке и смешиваем с мелко рубленой зеленью, тертым чесноком, солью и перцем. Заправляйте майонезом.

Совет: если вам нравится домашний соус. Тогда просо взбейте погружным блендером все ингредиенты для майонеза.

Начинку выкладываем на каждый блинчик, равномерно распределяем и сворачиваем блины трубочкой.

Разрезаем трубочки на порционные кусочки, выкладываем красиво на блюдо и подаем к столу.

К таким рулетикам можно еще сделать и острые соусы из майонеза, чеснока, укропа, паприки и других специй по вашему вкусу.