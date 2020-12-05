Скатерть-Самобранка

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Закуска из 90-х, такая была на каждой гулянке! Многие ее забыли, а совершенно зря

Бюджетный вариант закуски «из ничего». Все, что нужно – яйца и сыр, а далее можно включать фантазию и добавлять в начинку все, что душе угодно и то, что нравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 4 шт;
  • соль, перец;
  • сметана или майонез, 1 ст.л;
  • крахмал, 1 ст.л;
  • куркума, треть ч.л.

Для приготовления начинки необходимо:

  • сыр, 200 г;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • майонез, зелень.

Для домашнего майонеза нужно:

  • молоко, 50 мл;
  • масло растительное, 100 мл;
  • сок лимона, 1 ст.л;
  • горчица, 1 ч.л;
  • соль.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с майонезом или сметаной, крахмалом, куркумой, солью. Перемешиваем.

Сковороду смазываем растительным маслом и выпекаем около 8 блинов.

Для начинки сыр трем на мелкой терке и смешиваем с мелко рубленой зеленью, тертым чесноком, солью и перцем. Заправляйте майонезом.

Совет: если вам нравится домашний соус. Тогда просо взбейте погружным блендером все ингредиенты для майонеза.

Начинку выкладываем на каждый блинчик, равномерно распределяем и сворачиваем блины трубочкой.

Закуска из 90-х, такая была на каждой гулянке! Многие ее забыли, а совершенно зря

Разрезаем трубочки на порционные кусочки, выкладываем красиво на блюдо и подаем к столу.

Закуска из 90-х, такая была на каждой гулянке! Многие ее забыли, а совершенно зря

К таким рулетикам можно еще сделать и острые соусы из майонеза, чеснока, укропа, паприки и других специй по вашему вкусу.

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