Закуска из 90-х, такая была на каждой гулянке! Многие ее забыли, а совершенно зря

Бюджетный вариант закуски «из ничего». Все, что нужно – яйца и сыр, а далее можно включать фантазию и добавлять в начинку все, что душе угодно и то, что нравится.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 4 шт;
- соль, перец;
- сметана или майонез, 1 ст.л;
- крахмал, 1 ст.л;
- куркума, треть ч.л.
Для приготовления начинки необходимо:
- сыр, 200 г;
- чеснок, 3 зубчика;
- майонез, зелень.
Для домашнего майонеза нужно:
- молоко, 50 мл;
- масло растительное, 100 мл;
- сок лимона, 1 ст.л;
- горчица, 1 ч.л;
- соль.
Процесс приготовления
Яйца смешиваем с майонезом или сметаной, крахмалом, куркумой, солью. Перемешиваем.
Сковороду смазываем растительным маслом и выпекаем около 8 блинов.
Для начинки сыр трем на мелкой терке и смешиваем с мелко рубленой зеленью, тертым чесноком, солью и перцем. Заправляйте майонезом.
Совет: если вам нравится домашний соус. Тогда просо взбейте погружным блендером все ингредиенты для майонеза.
Начинку выкладываем на каждый блинчик, равномерно распределяем и сворачиваем блины трубочкой.
Разрезаем трубочки на порционные кусочки, выкладываем красиво на блюдо и подаем к столу.
К таким рулетикам можно еще сделать и острые соусы из майонеза, чеснока, укропа, паприки и других специй по вашему вкусу.
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