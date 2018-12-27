Торт Лимонно-Кокосовый «Сладкая жизнь»

Десерт, который станет самым долгожданным!
Ингредиенты:
Для бисквита:
— яйца — 6 шт.
— сахар — 6 ст. л.
— мука — 6 ст. л.
Для лимонного курда:
— 1/4 стакана лимонного сока
— 1/4 стакана воды
— 1 ст. л. лимонной цедры
— 2/3 ст. сахара
— 3 яйца
Для крема:
— сливки 33-35% жирности – 200 мл
— сахарная пудра – 1-2 ст. л.
— желатин – 1/2 ч. л. (не обязательно, только при желании повысить устойчивость крема)
Дополнительно:
— 1/2 стакана кокосовой стружки (обжарить)
— 1/2 стакана белой кокосовой стружки (на коржи)
***для формы 18-20 см
***объем стакана -240 мл
Способ приготовления:
Бисквит:
Белки взбить до устойчивых пиков, постепенно подсыпая сахар.
Добавляем желтки и на самой низкой скорости миксера перемешиваем до однородного состояния.
Теперь просеем муку прямо в миску и перемешаем ложкой до однородного состояния.
Разделить тесто на 6 равных частей и выпечь 6 тонких коржей в разогретой до 170 градусов духовке примерно по 15 мин каждый (либо 3 коржа по 25-30 мин и разрезать каждый на 2 коржа). Не пересушите коржи! Готовность проверяйте зубочисткой.
Лимонный курд:
Довести до кипения лимонный сок с водой, цедру и сахар.
Взбить слегка яйца и тонкой струйкой влить в горячий лимонный сок.
Возвращаем всё это на маленький огонь и, помешивая, доводим до кипения.
Варим ещё минут 5 (постоянно помешивая) до загустения и затем переливаем в чистую посуду, накрываем плёнкой (плёнка должна касаться поверхности крема, чтобы не образовывалась корочка) и остужаем.
Крем:
Сливки перед взбиванием основательно охлаждаем.
Емкость для взбивания должна быть также охлажденной и абсолютно обезжиренной, т.к. наличие жира является катализатором расслоения сливок на масло и сыворотку.
Наливаем сливки в миску такого размера, который будет достаточным с учетом того, что сливки увеличатся в объеме в 3 -4 раза .
Взбиваем сначала медленно, затем скорость нужно увеличить.
Долго сливки взбивать не стоит – буквально 5-7 минут. Как только объем массы увеличился, и на поверхности начнет удерживаться стойкий след от венчика – добавляем, не прекращая взбивания, сахарную пудру и через несколько секунд взбивание заканчиваем.
При желании добавляем желатин (приготовить по инструкции на упаковке) в конце взбивания, желатин должен быть жидким, но не тёплым при добавлении в сливки.
Кокосовую стружку, примерно пол стакана, поджарить в духовке при температуре 180 градусов С. до золотистого цвета.
Затем я смешала ее с небольшим количеством белой стружки.
Собираем торт:
Каждый бисквитный корж промазать лимонным курдом (если у вас бисквиты получатся сухие, пропитайте их сиропом) и посыпать кокосовой стружкой.
Верхний корж курдом не мазать!
Обмазать весь тортик кремом.
Сверху на крем выкладываем лимонный курд.
Присыпаем стружкой бока торта.
По краю делаем окантовку из крема и украшаем лимоном.
На ночь убираем в холодильник пропитаться.
Приятного чаепития!
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