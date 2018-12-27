Торт Лимонно-Кокосовый «Сладкая жизнь»

Ингредиенты:

Для бисквита:

— яйца — 6 шт.

— сахар — 6 ст. л.

— мука — 6 ст. л.

Для лимонного курда:

— 1/4 стакана лимонного сока

— 1/4 стакана воды

— 1 ст. л. лимонной цедры

— 2/3 ст. сахара

— 3 яйца

Для крема:

— сливки 33-35% жирности – 200 мл

— сахарная пудра – 1-2 ст. л.

— желатин – 1/2 ч. л. (не обязательно, только при желании повысить устойчивость крема)

Дополнительно:

— 1/2 стакана кокосовой стружки (обжарить)

— 1/2 стакана белой кокосовой стружки (на коржи)

***для формы 18-20 см

***объем стакана -240 мл

Способ приготовления:

Бисквит:

Белки взбить до устойчивых пиков, постепенно подсыпая сахар.

Добавляем желтки и на самой низкой скорости миксера перемешиваем до однородного состояния.

Теперь просеем муку прямо в миску и перемешаем ложкой до однородного состояния.

Разделить тесто на 6 равных частей и выпечь 6 тонких коржей в разогретой до 170 градусов духовке примерно по 15 мин каждый (либо 3 коржа по 25-30 мин и разрезать каждый на 2 коржа). Не пересушите коржи! Готовность проверяйте зубочисткой.

Лимонный курд:

Довести до кипения лимонный сок с водой, цедру и сахар.

Взбить слегка яйца и тонкой струйкой влить в горячий лимонный сок.

Возвращаем всё это на маленький огонь и, помешивая, доводим до кипения.

Варим ещё минут 5 (постоянно помешивая) до загустения и затем переливаем в чистую посуду, накрываем плёнкой (плёнка должна касаться поверхности крема, чтобы не образовывалась корочка) и остужаем.

Крем:

Сливки перед взбиванием основательно охлаждаем.

Емкость для взбивания должна быть также охлажденной и абсолютно обезжиренной, т.к. наличие жира является катализатором расслоения сливок на масло и сыворотку.

Наливаем сливки в миску такого размера, который будет достаточным с учетом того, что сливки увеличатся в объеме в 3 -4 раза .

Взбиваем сначала медленно, затем скорость нужно увеличить.

Долго сливки взбивать не стоит – буквально 5-7 минут. Как только объем массы увеличился, и на поверхности начнет удерживаться стойкий след от венчика – добавляем, не прекращая взбивания, сахарную пудру и через несколько секунд взбивание заканчиваем.

При желании добавляем желатин (приготовить по инструкции на упаковке) в конце взбивания, желатин должен быть жидким, но не тёплым при добавлении в сливки.

Кокосовую стружку, примерно пол стакана, поджарить в духовке при температуре 180 градусов С. до золотистого цвета.

Затем я смешала ее с небольшим количеством белой стружки.

Собираем торт:

Каждый бисквитный корж промазать лимонным курдом (если у вас бисквиты получатся сухие, пропитайте их сиропом) и посыпать кокосовой стружкой.

Верхний корж курдом не мазать!

Обмазать весь тортик кремом.

Сверху на крем выкладываем лимонный курд.

Присыпаем стружкой бока торта.

По краю делаем окантовку из крема и украшаем лимоном.

На ночь убираем в холодильник пропитаться.

Приятного чаепития!