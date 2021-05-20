Курочка в чесночно-апельсиновом маринаде. Хрустящая золотистая корочка понравится всем

Курочка в чесночно-апельсиновом маринаде украсит Ваш стол не только в будни, но и в праздники.

Курочка в чесночно-апельсиновом маринаде: ингредиенты

Апельсин — 1 шт. (одна штука) Курица — 500 гр. (пятьсот грамм) Молотая паприка — 0,5 ч. л (половина чайной ложки) Соевый соус- 2 ст. л (две столовые ложки) Чеснок — три зубчика Масло подсолнечное — 2 ст. л (две столовые ложки) Соль — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки) Красный молотый перец- по вкусу Щепотка зиры

Способ приготовления:

Апельсин вымойте, обсушите, снимите цедру.

В выжатый апельсиновый сок добавьте соевый соус, специи, соль, масло и рубленный чеснок.

Маринад вылейте на порезанную курочку и оставьте мариноваться 3 часа или на ночь.

Затем курочку выпекайте 40 минут при температуре 200 градусов.

Курочка в чесночно-апельсиновом маринаде получится невероятно вкусной и ароматной.

Готовьте на здоровье!