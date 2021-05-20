Курочка в чесночно-апельсиновом маринаде. Хрустящая золотистая корочка понравится всем

Курочка в чесночно-апельсиновом маринаде украсит Ваш стол не только в будни, но и в праздники.
Курочка в чесночно-апельсиновом маринаде: ингредиенты
- Апельсин — 1 шт. (одна штука)
- Курица — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Молотая паприка — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Соевый соус- 2 ст. л (две столовые ложки)
- Чеснок — три зубчика
- Масло подсолнечное — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Соль — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
- Красный молотый перец- по вкусу
- Щепотка зиры
Способ приготовления:
- Апельсин вымойте, обсушите, снимите цедру.
- В выжатый апельсиновый сок добавьте соевый соус, специи, соль, масло и рубленный чеснок.
- Маринад вылейте на порезанную курочку и оставьте мариноваться 3 часа или на ночь.
- Затем курочку выпекайте 40 минут при температуре 200 градусов.
Курочка в чесночно-апельсиновом маринаде получится невероятно вкусной и ароматной.
Готовьте на здоровье!
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