Печенка с горчицей. Надо просто залить печень кипятком и добавить горчицу. Теперь всегда так делаю, вкуснее печёнки у меня не получалось

Печенка с горчицей получается такой нежной и вкусной. С пикантными нотками. Даже те, кто не любит печенку, в данном рецепте ее точно оценит по достоинству!
Печенка с горчицей: ингредиенты
- 700 (семьсот) гр — печени
- 4 (четыре) ст. ложки — сметаны
- 4 (четыре) шт — лука
- 2 (два) зубчика — чеснока
- 1 (одна) ч. ложка — горчицы
- 2 (две) ст. ложки — воды
- соль по вкусу
- специи по вкусу
Рецепт приготовления:
- Печень тщательно промойте под проточной водой и залейте кипятком минуты на три. Залив печень кипятком, мы получаем ее более мягкую, чем при замачивании в молоке, она избавиться от неприятного запаха и будет мягкой
- Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжаривайте на растительном масле, посыпав небольшим количеством сахара и щепоткой соли
- Когда лук станет золотистым, добавьте мелко рубленый чеснок и обжаривайте
- Через минуту добавьте печень, посолите по вкусу и уменьшите огонь. Тушите в течение трех минут, прикрыв сковороду крышкой
- Для соуса смешайте горчицу и сметану. Горчицу берите по своему вкусу. Если у вас густая, домашняя сметана, можно добавить немного воды
- Залейте соусом печень, перемешайте и тушите под крышкой около десяти минут
- Подавайте такую печень с картофельным пюре, отварным рисом или макаронными изделиями
- Печенка с горчицей получилась невероятно вкусной! Обязательно приготовьте по данному рецепту.
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