Печенка с горчицей. Надо просто залить печень кипятком и добавить горчицу. Теперь всегда так делаю, вкуснее печёнки у меня не получалось

Печенка с горчицей получается такой нежной и вкусной. С пикантными нотками. Даже те, кто не любит печенку, в данном рецепте ее точно оценит по достоинству!

Печенка с горчицей: ингредиенты

700 (семьсот) гр — печени 4 (четыре) ст. ложки — сметаны 4 (четыре) шт — лука 2 (два) зубчика — чеснока 1 (одна) ч. ложка — горчицы 2 (две) ст. ложки — воды соль по вкусу специи по вкусу

Рецепт приготовления: