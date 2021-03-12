Скатерть-Самобранка

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Печенка с горчицей. Надо просто залить печень кипятком и добавить горчицу. Теперь всегда так делаю, вкуснее печёнки у меня не получалось

Печенка с горчицей получается такой нежной и вкусной. С пикантными нотками. Даже те, кто не любит печенку, в данном рецепте ее точно оценит по достоинству!

Печенка с горчицей

Печенка с горчицей: ингредиенты

  1. 700 (семьсот) гр — печени
  2. 4 (четыре) ст. ложки — сметаны
  3. 4 (четыре) шт — лука
  4. 2 (два) зубчика — чеснока
  5. 1 (одна) ч. ложка — горчицы
  6. 2 (две) ст. ложки — воды
  7. соль по вкусу
  8. специи по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Печень тщательно промойте под проточной водой и залейте кипятком минуты на три. Залив печень кипятком, мы получаем ее более мягкую, чем при замачивании в молоке, она избавиться от неприятного запаха и будет мягкой
  • Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжаривайте на растительном масле, посыпав небольшим количеством сахара и щепоткой соли
  • Когда лук станет золотистым, добавьте мелко рубленый чеснок и обжаривайте
  • Через минуту добавьте печень, посолите по вкусу и уменьшите огонь. Тушите в течение трех минут, прикрыв сковороду крышкой
  • Для соуса смешайте горчицу и сметану. Горчицу берите по своему вкусу. Если у вас густая, домашняя сметана, можно добавить немного воды
  • Залейте соусом печень, перемешайте и тушите под крышкой около десяти минут
  • Подавайте такую печень с картофельным пюре, отварным рисом или макаронными изделиями
  • Печенка с горчицей получилась невероятно вкусной! Обязательно приготовьте по данному рецепту.
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