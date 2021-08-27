Торт Чёрная магия на кефире с кофе. Шоколадное лакомство для сладкоежек

Торт Чёрная магия на кефире с кофе — отличный праздничный десерт, который понравится всем вашим гостям.
Торт Чёрная магия на кефире с кофе: ингредиенты
- Мука — 1 3/4 ст. ( один стакан и три четверти)
- Сода — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Сахар — 2 ст. (два стакана)
- Кефир — 1 ст. (один стакан)
- Какао-порошок — 3/4 ст. (три четверти стакана)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Растительное масло — 1/2 ст. (половина стакана)
- Крепко сваренный кофе — 1 ст. (один стакан)
- Сода — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка
- Ванильный экстракт или ваниьный сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Шоколадная глазурь:
- Какао — 100 гр. (сто грамм)
- Масло сливочное — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Молоко — 100 мл. (сто миллилитров)
- Сахарная пудра — 200 гр. (двести грамм)
- Внилин — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Рецепт приготовления:
- В миске смешайте муку, сахар, какао, соду, разртлитель и соль.
- В центре сделайте ямку и влейте туда яйца, кофе, какао, соду, соль и разрыхлитель.
- Пару минут взбивайте на средней скорости, тесто должно получиться жидким.
- Тесто вылейте в смазанные маслом и посыпанные мукой .
- Коржи выпекайте при 180 градусах в течение 30-40 минут.
- Остудите, а затем достаньте из формы.
- На решётке дайте полностью остыть, по желанию смажьте кремом.
- Приготовьте шоколадную глазурь: растопите сливочное масло, добавьте какао.
- Затем добавьте сахарную пудру, молоко и чайную ложку ванильного экстракта.
- Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
- Если глазурь получится густой, добавьте немного молока.
- Торт обильно смажьте глазурью, на 3-4 часа в холодильник
Торт Чёрная магия на кефире с кофе — самый вкусный и нежный.
Пеките на здоровье!
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