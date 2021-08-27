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Торт Чёрная магия на кефире с кофе. Шоколадное лакомство для сладкоежек

Торт Чёрная магия на кефире с кофе — отличный праздничный десерт, который понравится всем вашим гостям.

Торт Чёрная магия на кефире с кофе: ингредиенты

Торт Чёрная магия на кефире с кофе

  1. Мука — 1 3/4 ст. ( один стакан и три четверти)
  2. Сода — 2 ч. л (две чайные ложки)
  3. Сахар — 2 ст. (два стакана)
  4. Кефир — 1 ст. (один стакан)
  5. Какао-порошок — 3/4 ст. (три четверти стакана)
  6. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  7. Растительное масло — 1/2 ст. (половина стакана)
  8. Крепко сваренный кофе — 1 ст. (один стакан)
  9. Сода — 2 ч. л (две чайные ложки)
  10. Разрыхлитель —  1 ч. л (одна чайная ложка
  11. Ванильный экстракт или ваниьный сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Шоколадная глазурь:

  1. Какао — 100 гр. (сто грамм)
  2. Масло сливочное — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  3. Молоко — 100 мл. (сто миллилитров)
  4. Сахарная пудра — 200 гр. (двести грамм)
  5. Внилин — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Рецепт приготовления:

  • В миске смешайте муку, сахар, какао, соду, разртлитель и соль.
  • В центре сделайте ямку и влейте туда яйца, кофе, какао, соду, соль и разрыхлитель.
  • Пару минут взбивайте на средней скорости, тесто должно получиться жидким.
  • Тесто вылейте в смазанные маслом и посыпанные мукой .
  • Коржи выпекайте при 180 градусах в течение 30-40 минут.
  • Остудите, а затем достаньте из формы.
  • На решётке дайте полностью остыть, по желанию смажьте кремом.
  • Приготовьте шоколадную глазурь: растопите сливочное масло, добавьте какао.
  • Затем добавьте сахарную пудру, молоко и чайную ложку ванильного экстракта.
  • Тщательно перемешайте, чтобы не было  комочков.
  • Если глазурь получится густой, добавьте немного молока.
  • Торт обильно смажьте глазурью, на 3-4 часа в холодильник

Торт Чёрная магия на кефире с кофе — самый вкусный и нежный.

Торт Чёрная магия на кефире с кофе. Шоколадное лакомство для сладкоежек 4

Пеките на здоровье!

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