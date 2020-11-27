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Именно так готовлю печень. Такую вкуснятину вы еще не пробовали. Растрепки из печени очень бюджетно

Один из самых простых и дешевых рецептов, а получится целая гора вкусных и сочных котлет из куриной печени, Да и мороки с ними намного меньше, чем с обычными котлетами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • печень куриная, 500 г;
  • лук, 1 шт;
  • яйца, 2 шт;
  • мука кукурузная, 2 ст,л;
  • соль, перец.

Процесс приготовления

Доску застилаем пленкой и выкладываем в один слой куриную печень. Не забываем печень промыть перед этим, просушить на бумажных полотенцах.\Отправляем в морозильную камеру, чтобы печень немного подмерзла.

Теперь будет проще нарезать печень кусочками.

Смешиваем кусочки с кубиками лука, яйцами, кукурузной мукой.

Совет: если нет кукурузной муки, добавляем обычную или крахмал любой.

Смешиваем все продукты, солим и перчим по вкусу.

Разогреваем небольшое количество растительного масла, обжариваем котлетки до румяности с двух сторон.

Именно так готовлю печень. Такую вкуснятину вы еще не пробовали. Растрепки из печени очень бюджетно

 

Подавать такое блюдо можно, присыпав мелко рубленым чесноком или зеленью или посыпав и тем, и другим. Также я добавляю и внутрь рубленый укроп или даже мороженый.

Именно так готовлю печень. Такую вкуснятину вы еще не пробовали. Растрепки из печени очень бюджетно

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