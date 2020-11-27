Именно так готовлю печень. Такую вкуснятину вы еще не пробовали. Растрепки из печени очень бюджетно

Один из самых простых и дешевых рецептов, а получится целая гора вкусных и сочных котлет из куриной печени, Да и мороки с ними намного меньше, чем с обычными котлетами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- печень куриная, 500 г;
- лук, 1 шт;
- яйца, 2 шт;
- мука кукурузная, 2 ст,л;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Доску застилаем пленкой и выкладываем в один слой куриную печень. Не забываем печень промыть перед этим, просушить на бумажных полотенцах.\Отправляем в морозильную камеру, чтобы печень немного подмерзла.
Теперь будет проще нарезать печень кусочками.
Смешиваем кусочки с кубиками лука, яйцами, кукурузной мукой.
Совет: если нет кукурузной муки, добавляем обычную или крахмал любой.
Смешиваем все продукты, солим и перчим по вкусу.
Разогреваем небольшое количество растительного масла, обжариваем котлетки до румяности с двух сторон.
Подавать такое блюдо можно, присыпав мелко рубленым чесноком или зеленью или посыпав и тем, и другим. Также я добавляю и внутрь рубленый укроп или даже мороженый.
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