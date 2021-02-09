По этому рецепту пекли все соседние деревни со времен прабабушки. Рецепт пирожков с капустой

Пирожки с капустой -= это одно из самых любимых и популярных блюд во многих семьях. Хочу поделиться с вами рецептом, которому очень много лет – им еще пользовалась моя прабабушка. В ее деревне такие пирожки готовили испокон веков.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, около 500 г;
- яйцо, 1 шт;
- соль, 1.5 ч.л;
- масло сливочное, 0.5 стакана;
- молоко, 250 г;
- сахар, 50 г.
Для приготовления опары нужно:
- дрожжи свежие, 25 г;
- молоко, 100 мл;
- мука и молоко по 1 ст.л.
Процесс приготовления
В теплом молоке разводим сахар и дрожжи, муку. Перемешиваем массу до однородности и оставляем, пока опара не поднимется в теплом месте.
Молоко для теста нагреваем, муку просеиваем.
В молоко добавляем сливочное масло.
Совет: вы можете взять половину сливочного и половину растительного масла, тесто получается также очень пушистым.
Опару соединяем с молоком и маслом, яйцом, солью, сахаром.
Муку вводим частями и вымешиваем тесто руками.
Когда тесто перестанет липнуть к рукам, укладываем его в емкость, накрываем и оставляем в теплом месте на 1.5 – 2 часа.
Один раз обминаем тесто.
Начинку делайте какую угодно, я стушила капусту и смешала ее с рубленым вареным яйцом.
Формируем пирожки с начинкой, выкладываем на противень, смазанный маслом и накрываем.Оставляем на 15 – 20 минут.
Смазываем взбитым желтком.
Выпекаем при 200 градусах около 20 минут, но здесь уже смотрите по своей духовке.
Горячие пирожки я укладываю на блюдо и еще поливаю растопленным сливочным маслом, так получается очень вкусно.
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