По этому рецепту пекли все соседние деревни со времен прабабушки. Рецепт пирожков с капустой

Пирожки с капустой -= это одно из самых любимых и популярных блюд во многих семьях. Хочу поделиться с вами рецептом, которому очень много лет – им еще пользовалась моя прабабушка. В ее деревне такие пирожки готовили испокон веков.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, около 500 г;

яйцо, 1 шт;

соль, 1.5 ч.л;

масло сливочное, 0.5 стакана;

молоко, 250 г;

сахар, 50 г.

Для приготовления опары нужно:

дрожжи свежие, 25 г;

молоко, 100 мл;

мука и молоко по 1 ст.л.

Процесс приготовления

В теплом молоке разводим сахар и дрожжи, муку. Перемешиваем массу до однородности и оставляем, пока опара не поднимется в теплом месте.

Молоко для теста нагреваем, муку просеиваем.

В молоко добавляем сливочное масло.

Совет: вы можете взять половину сливочного и половину растительного масла, тесто получается также очень пушистым.

Опару соединяем с молоком и маслом, яйцом, солью, сахаром.

Муку вводим частями и вымешиваем тесто руками.

Когда тесто перестанет липнуть к рукам, укладываем его в емкость, накрываем и оставляем в теплом месте на 1.5 – 2 часа.

Один раз обминаем тесто.

Начинку делайте какую угодно, я стушила капусту и смешала ее с рубленым вареным яйцом.

Формируем пирожки с начинкой, выкладываем на противень, смазанный маслом и накрываем.

Оставляем на 15 – 20 минут.

Смазываем взбитым желтком.

Выпекаем при 200 градусах около 20 минут, но здесь уже смотрите по своей духовке.

Горячие пирожки я укладываю на блюдо и еще поливаю растопленным сливочным маслом, так получается очень вкусно.