Куриные крылышки по-восточному

Ароматные, пикантные, мягкие и сочные крылышки по этому рецепту, вам точно понравятся. Это блюдо вполне подходит для праздничного стола: подаем мясо с помидором и сладким перцем, морковью – овощами, с которыми крылышки будут готовится и поэтому закуска выглядит очень аппетитно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

крылышки, 600 г;

чеснок, 6 зубчиков;

морковь, лук и помидор, сладкий перец по 1 шт;

лавровый лист, соль, перец, специи, паприка, зелень.

Процесс приготовления

Крылышки промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Маринуем крылышки в соли и всех специях.

Совет: мясо берите любое. Просто нужно будет дольше готовить.

Лук режем тонкими полукольцами, морковь трем на терке для корейской моркови, сладкий перец режем соломкой.

Разогреваем растительное масло и выкладываем крылышки, обжариваем до румяности с двух сторон. Жарим на большом огне по несколько минут с обоих сторон.

Уменьшаем огонь, добавляем лук, морковь и перец, не перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 5 минут.

Перемешиваем мясо с овощами, накрываем крышкой и томим 10 минут.

Берем по вкусу острый перец и измельчаем, добавляем в мясо, тушим 20 минут.

Чеснок измельчаем на кусочки.

Помидор режем кусочками или заменяем на томатную пасту или кетчуп, аджику.

Зелень также мелко рубим – ее будем посыпать на готовое блюдо.

В мясо добавляем чеснок и помидор, перемешиваем и тушим без крышки около 5 минут.

Посыпаем зеленью и подаем вместе с картофельным пюре или запеченным в духовке картофелем, отварным рисом.