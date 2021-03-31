Стейк из пекинской капусты. Оригинальное решение для любителей овощных блюд

Стейк из пекинской капусты получается таким вкусным! И главное — полезным! В таком стейке — богатый вкус и низкая калорийность.
Стейк из пекинской капусты: ингредиенты
- 1 (одна) шт — пекинской капусты
- 2 (две) шт — яиц
- 70 (семьдесят) гр — сыра
- 2 (две) шт — моркови
- соль по вкусу
- перец по вкусу
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Взбейте яйца с перцем и солью
- У кочана капусты отрежьте кончик
- Обмакните срез капусты в яйце и поставьте кочан на разогретую с маслом сковороду
- Когда яйцо зажарится, отрежьте шайбу толщиной 2 сантиметра и повторите процедуру. Почему не нарезать капусту сразу? Потому что это делается, чтобы куски пекинской капусты не рассыпались
- Натрите на мелкой терке сыр
- Нарежьте тонкими пластинками помидоры
- Когда у тебя будет 5–6 стейков, обжаренных с одной стороны, обмакните их в яйцо другой стороной и выложите на сковороду
- Сверху украсьте тертым сыром и помидорками, нарезанными кружочками. Накройте крышкой и обжаривайте на небольшом огне, пока нижняя часть не зажарится, сыр не расплавится, а капуста не станет мягкой
- Стейк из капусты готов. Выложите на блюдо и подавай к столу стейк из пекинской капусты! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Свежие комментарии