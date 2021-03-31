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Стейк из пекинской капусты. Оригинальное решение для любителей овощных блюд

Стейк из пекинской капусты получается таким вкусным! И главное — полезным! В таком стейке — богатый вкус и низкая калорийность.

Стейк из пекинской капусты

Стейк из пекинской капусты: ингредиенты

  1. 1 (одна) шт — пекинской капусты
  2. 2 (две) шт — яиц
  3. 70 (семьдесят) гр — сыра
  4. 2 (две) шт — моркови
  5. соль по вкусу
  6. перец по вкусу
  7. растительное масло

Рецепт приготовления:

  • Взбейте яйца с перцем и солью
  • У кочана капусты отрежьте кончик
  • Обмакните срез капусты в яйце и поставьте кочан на разогретую с маслом сковороду
  • Когда яйцо зажарится, отрежьте шайбу толщиной 2 сантиметра и повторите процедуру. Почему не нарезать капусту сразу? Потому что это делается, чтобы куски пекинской капусты не рассыпались
  • Натрите на мелкой терке сыр
  • Нарежьте тонкими пластинками помидоры
  • Когда у тебя будет 5–6 стейков, обжаренных с одной стороны, обмакните их в яйцо другой стороной и выложите на сковороду
  • Сверху украсьте тертым сыром и помидорками, нарезанными кружочками. Накройте крышкой и обжаривайте на небольшом огне, пока нижняя часть не зажарится, сыр не расплавится, а капуста не станет мягкой
  • Стейк из капусты готов. Выложите на блюдо и подавай к столу стейк из пекинской капусты! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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