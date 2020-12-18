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Бюджетно и вкусно! Засыпаем куриные желудочки содой и получаем праздничную закуску за 100 рублей

Рецепт простой и недорогой закуски их куриных желудочков. Ничего сложного нет, все продукты – самые бюджетные и простые, а на выходе у вас получится необычная и оригинальная закуска, которую можно предложить гостям.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриные желудочки, 600 г;
  • сода, 3 ст.л;
  • морковь, 2 шт;
  • сельдерей корень, 150 г;
  • лук, 1 шт;
  • огурцы маринованные, 2 шт;
  • бульон, 2 л;
  • желатин, 20 г;
  • соль, лавровый лист, перец горошком, сельдерей зелень, оливки, зелень.

Процесс приготовления

Бюджетно и вкусно! Засыпаем куриные желудочки содой и получаем праздничную закуску за 100 рублей

Пупки хорошо промываем, удаляем все лишнее.

Засыпаем содой, заливаем водой и оставляем на 1 час. Промываем чистой водой.

Укладываем пупки в кастрюлю вместе с сельдереем (корень и зелень), целой луковицей и морковью.

Бюджетно и вкусно! Засыпаем куриные желудочки содой и получаем праздничную закуску за 100 рублей

Наливаем 2 л воды.

Варим после закипания на небольшом огне 40 минут. За 15 минут до окончания, добавляем специи – лавровый лист, перец, солим.

Стакан бульона немного остужаем и заливаем желатин на 10 минут, растапливаем.

Пупки режем кусочками.

Бюджетно и вкусно! Засыпаем куриные желудочки содой и получаем праздничную закуску за 100 рублей

Смешиваем желатин с 900 мл бульона.

Берем формы для кексиков и наливаем на дно бульон.

Выкладываем в формочки все, что найдете в холодильнике: перец сладкий, оливки, маринованный огурец и лук и т.д. все режем кусочками.

Бюджетно и вкусно! Засыпаем куриные желудочки содой и получаем праздничную закуску за 100 рублей

Выкладываем слой пупков.

Отправляем в холодильник на 15 минут, чтобы верх застыл.

Пупки смешиваем с желатиновым бульоном, сухим чесноком и прочими специями.

В формочки опять выкладываем слои пупков и разных добавок.

Бюджетно и вкусно! Засыпаем куриные желудочки содой и получаем праздничную закуску за 100 рублей

Перед подачей вынимаем из форм, красиво ставим на блюдо и украшаем по своему вкусу. Можно зеленью.

Бюджетно и вкусно! Засыпаем куриные желудочки содой и получаем праздничную закуску за 100 рублей

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