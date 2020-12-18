Бюджетно и вкусно! Засыпаем куриные желудочки содой и получаем праздничную закуску за 100 рублей

Рецепт простой и недорогой закуски их куриных желудочков. Ничего сложного нет, все продукты – самые бюджетные и простые, а на выходе у вас получится необычная и оригинальная закуска, которую можно предложить гостям.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриные желудочки, 600 г;
- сода, 3 ст.л;
- морковь, 2 шт;
- сельдерей корень, 150 г;
- лук, 1 шт;
- огурцы маринованные, 2 шт;
- бульон, 2 л;
- желатин, 20 г;
- соль, лавровый лист, перец горошком, сельдерей зелень, оливки, зелень.
Процесс приготовления
Пупки хорошо промываем, удаляем все лишнее.
Засыпаем содой, заливаем водой и оставляем на 1 час. Промываем чистой водой.
Укладываем пупки в кастрюлю вместе с сельдереем (корень и зелень), целой луковицей и морковью.
Наливаем 2 л воды.
Варим после закипания на небольшом огне 40 минут. За 15 минут до окончания, добавляем специи – лавровый лист, перец, солим.
Стакан бульона немного остужаем и заливаем желатин на 10 минут, растапливаем.
Пупки режем кусочками.
Смешиваем желатин с 900 мл бульона.
Берем формы для кексиков и наливаем на дно бульон.
Выкладываем в формочки все, что найдете в холодильнике: перец сладкий, оливки, маринованный огурец и лук и т.д. все режем кусочками.
Выкладываем слой пупков.
Отправляем в холодильник на 15 минут, чтобы верх застыл.
Пупки смешиваем с желатиновым бульоном, сухим чесноком и прочими специями.
В формочки опять выкладываем слои пупков и разных добавок.
Перед подачей вынимаем из форм, красиво ставим на блюдо и украшаем по своему вкусу. Можно зеленью.
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