Бюджетно и вкусно! Засыпаем куриные желудочки содой и получаем праздничную закуску за 100 рублей

Рецепт простой и недорогой закуски их куриных желудочков. Ничего сложного нет, все продукты – самые бюджетные и простые, а на выходе у вас получится необычная и оригинальная закуска, которую можно предложить гостям.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриные желудочки, 600 г;

сода, 3 ст.л;

морковь, 2 шт;

сельдерей корень, 150 г;

лук, 1 шт;

огурцы маринованные, 2 шт;

бульон, 2 л;

желатин, 20 г;

соль, лавровый лист, перец горошком, сельдерей зелень, оливки, зелень.

Процесс приготовления

Пупки хорошо промываем, удаляем все лишнее.

Засыпаем содой, заливаем водой и оставляем на 1 час. Промываем чистой водой.

Укладываем пупки в кастрюлю вместе с сельдереем (корень и зелень), целой луковицей и морковью.

Наливаем 2 л воды.

Варим после закипания на небольшом огне 40 минут. За 15 минут до окончания, добавляем специи – лавровый лист, перец, солим.

Стакан бульона немного остужаем и заливаем желатин на 10 минут, растапливаем.

Пупки режем кусочками.

Смешиваем желатин с 900 мл бульона.

Берем формы для кексиков и наливаем на дно бульон.

Выкладываем в формочки все, что найдете в холодильнике: перец сладкий, оливки, маринованный огурец и лук и т.д. все режем кусочками.

Выкладываем слой пупков.

Отправляем в холодильник на 15 минут, чтобы верх застыл.

Пупки смешиваем с желатиновым бульоном, сухим чесноком и прочими специями.

В формочки опять выкладываем слои пупков и разных добавок.

Перед подачей вынимаем из форм, красиво ставим на блюдо и украшаем по своему вкусу. Можно зеленью.