Очень красивый и вкусный салат «Карнавальная ночь»

Салат получается просто роскошным, с ярким и оригинальным вкусом. При этом, в его состав не входит ничего необычного: ветчина, морковь и картофель, сыр, оливки и помидоры. Но сама подача салата – это нечто.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель и морковь по 2 шт;
- яйца, 4 шт;
- орехи грецкие, 2 ст.л;
- сыр, 50 г;
- оливки, 350 г;
- ветчина, 200 г;
- укроп пучок;
- помидор, 1 шт;
- соль, перец, майонез.
Процесс приготовления
Картофель режем соломкой, обсушиваем бумажными полотенцами и обжариваем на небольшом количестве растительного масла. Остужаем.
Овощи и яйца отвариваем.
Салат будем формировать в кольце, которое ставим на блюдо. Над каждым слоем салата делаем сеточку из майонеза.
Первый слой – картофель.
Второй слой – морковь трем на терке и смешиваем с тертым сыром, измельченными на мелкие кусочки грецкими орехами, майонезом. Выкладываем на картофель равномерно.
Третий слой – соломка ветчины.
Четвертый слой – тертый белок, солим.
Пятый слой — желтки, тертые на крупной терке.
Накрываем пленкой и ставим салат в холодильник на 1 час.
Помидор разрезаем на 2 части, убираем мякоть чайной ложкой и режем кубиком, укроп мелко рубим.
Украшаем верх салата помидором и укропом.
Оливки синие режем на 2 части и украшаем бока салата.
Подаем такую красоту к столу.
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