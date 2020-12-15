Очень красивый и вкусный салат «Карнавальная ночь»

Салат получается просто роскошным, с ярким и оригинальным вкусом. При этом, в его состав не входит ничего необычного: ветчина, морковь и картофель, сыр, оливки и помидоры. Но сама подача салата – это нечто.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель и морковь по 2 шт;

яйца, 4 шт;

орехи грецкие, 2 ст.л;

сыр, 50 г;

оливки, 350 г;

ветчина, 200 г;

укроп пучок;

помидор, 1 шт;

соль, перец, майонез.

Процесс приготовления

Картофель режем соломкой, обсушиваем бумажными полотенцами и обжариваем на небольшом количестве растительного масла. Остужаем.

Овощи и яйца отвариваем.

Салат будем формировать в кольце, которое ставим на блюдо. Над каждым слоем салата делаем сеточку из майонеза.

Первый слой – картофель.

Второй слой – морковь трем на терке и смешиваем с тертым сыром, измельченными на мелкие кусочки грецкими орехами, майонезом. Выкладываем на картофель равномерно.

Третий слой – соломка ветчины.

Четвертый слой – тертый белок, солим.

Пятый слой — желтки, тертые на крупной терке.

Накрываем пленкой и ставим салат в холодильник на 1 час.

Помидор разрезаем на 2 части, убираем мякоть чайной ложкой и режем кубиком, укроп мелко рубим.

Украшаем верх салата помидором и укропом.

Оливки синие режем на 2 части и украшаем бока салата.

Подаем такую красоту к столу.