И никаких маринадов не надо. Трачу 10 минут и в итоге получается мясо, которое тает во рту

Мясо получается настолько мягким, что просто распадается на кусочки. Отлично сочетается с самыми разными гарнирами и салатами, свежими или запеченными салатами. По этому рецепту вы можете готовить любое мясо, даже на косточке, оно все равно будет очень мягким и сочным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свинина филе, 1 кг;

лук, 1 шт;

масло сливочное, 50 г;

лавровый лист, 2 шт;

соль, перец, смесь перцев и специи по вкусу.

Процесс приготовления

Как я уже сказала, мясо вы можете взять любое, оно в любом случае, будет очень вкусным и мягким.

Берем посуду или форму для запекания, на дно насыпаем немного соли и перца, смесь перцев и измельченный лавровый лист.

Мясо промываем, хорошо просушиваем и режем порционными кусками.

Укладываем мясо в форму, посыпаем солью, перцами и специями по вкусу, лавровым листом.

Лук режем кубиком и засыпаем мясо сверху и выкладываем несколько кусочков сливочного масла.

Накрываем емкости или фору.

Ставим горшочки или форму в духовку, включаем температуру 180 градусов и запекаем 2 часа.

Подаем блюдо горячим с разными гарнирами, салатами, соусами, можно еще посыпать измельченным чесноком, свежей зеленью.