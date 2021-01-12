И никаких маринадов не надо. Трачу 10 минут и в итоге получается мясо, которое тает во рту

Мясо получается настолько мягким, что просто распадается на кусочки. Отлично сочетается с самыми разными гарнирами и салатами, свежими или запеченными салатами. По этому рецепту вы можете готовить любое мясо, даже на косточке, оно все равно будет очень мягким и сочным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свинина филе, 1 кг;
- лук, 1 шт;
- масло сливочное, 50 г;
- лавровый лист, 2 шт;
- соль, перец, смесь перцев и специи по вкусу.
Процесс приготовления
Как я уже сказала, мясо вы можете взять любое, оно в любом случае, будет очень вкусным и мягким.
Берем посуду или форму для запекания, на дно насыпаем немного соли и перца, смесь перцев и измельченный лавровый лист.
Мясо промываем, хорошо просушиваем и режем порционными кусками.
Укладываем мясо в форму, посыпаем солью, перцами и специями по вкусу, лавровым листом.
Лук режем кубиком и засыпаем мясо сверху и выкладываем несколько кусочков сливочного масла.
Накрываем емкости или фору.
Ставим горшочки или форму в духовку, включаем температуру 180 градусов и запекаем 2 часа.
Подаем блюдо горячим с разными гарнирами, салатами, соусами, можно еще посыпать измельченным чесноком, свежей зеленью.
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