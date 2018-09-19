Невероятно вкусная королевская ватрушка (готовим в мультиварке)

Этот творожный десерт обязательно понравится вашим детям. А благодаря мультиварке, он еще и просто готовится. Такой десертик и на каждый день можно готовить, и подать на праздничный стол. Вы удивитесь, как из простых продуктов получается такая невероятная вкуснятина.
Необходимые продукты
- куриное яйцо — 5 шт
- сахар — 200 гр
- сметана — 1 ст. + 2 ст.л
- сода — 0,5 ч.л
- мука — 200 грамм
- растопленное сливочное масло — 2 ст.л
- какао-порошок — 2 ст.л
- творог — 500 гр
- крахмал — 3 ст.л
Начинаем приготовление
- В чашу миксера вбиваем яйца (2 шт.) и добавляем сахар (100 гр.), все взбиваем в пышную пену. Затем добавляем сметану (1 ст.), соду и сливочное масло. Все перемешиваем.
- В получившуюся массу просеиваем муку и какао. Снова перемешиваем.
- В чашку кладем творог, добавляем сахар, крахмал, яйца и сметану. Все перемешиваем до однородной кремообразной массы.
- Чашу мультиварки промазываем растительным маслом и выливаем шоколадное тесто, а затем в центр аккуратно заливаем начинку. Ничего перемешивать не нужно!
- Включаем режим «Выпечка» и выставляем время 1 час 15 минут. Готовность проверяем зубочисткой.
- Готовому пирогу даем остыть 5-10 минут, затем достаем из формы и подаем к столу.
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Приятного аппетита!
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