Невероятно вкусная королевская ватрушка (готовим в мультиварке)

Этот творожный десерт обязательно понравится вашим детям. А благодаря мультиварке, он еще и просто готовится. Такой десертик и на каждый день можно готовить, и подать на праздничный стол. Вы удивитесь, как из простых продуктов получается такая невероятная вкуснятина.

Необходимые продукты

куриное яйцо — 5 шт

сахар — 200 гр

сметана — 1 ст. + 2 ст.л

сода — 0,5 ч.л

мука — 200 грамм

растопленное сливочное масло — 2 ст.л

какао-порошок — 2 ст.л

творог — 500 гр

крахмал — 3 ст.л

Начинаем приготовление

В чашу миксера вбиваем яйца (2 шт.) и добавляем сахар (100 гр.), все взбиваем в пышную пену. Затем добавляем сметану (1 ст.), соду и сливочное масло. Все перемешиваем. В получившуюся массу просеиваем муку и какао. Снова перемешиваем. В чашку кладем творог, добавляем сахар, крахмал, яйца и сметану. Все перемешиваем до однородной кремообразной массы. Чашу мультиварки промазываем растительным маслом и выливаем шоколадное тесто, а затем в центр аккуратно заливаем начинку. Ничего перемешивать не нужно! Включаем режим «Выпечка» и выставляем время 1 час 15 минут. Готовность проверяем зубочисткой. Готовому пирогу даем остыть 5-10 минут, затем достаем из формы и подаем к столу.

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Приятного аппетита!

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