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Невероятно вкусная королевская ватрушка (готовим в мультиварке)

Этот творожный десерт обязательно понравится вашим детям. А благодаря мультиварке, он еще и просто готовится. Такой десертик и на каждый день можно готовить, и подать на праздничный стол. Вы удивитесь, как из простых продуктов получается такая невероятная вкуснятина.

Необходимые продукты

  • куриное яйцо — 5 шт
  • сахар — 200 гр
  • сметана — 1 ст. + 2 ст.л
  • сода — 0,5 ч.л
  • мука — 200 грамм
  • растопленное сливочное масло — 2 ст.л
  • какао-порошок — 2 ст.л
  • творог — 500 гр
  • крахмал — 3 ст.л

Начинаем приготовление

  1. В чашу миксера вбиваем яйца (2 шт.) и добавляем сахар (100 гр.), все взбиваем в пышную пену. Затем добавляем сметану (1 ст.), соду и сливочное масло. Все перемешиваем.
  2. В получившуюся массу просеиваем муку и какао. Снова перемешиваем.
  3. В чашку кладем творог, добавляем сахар, крахмал, яйца и сметану. Все перемешиваем до однородной кремообразной массы.
  4. Чашу мультиварки промазываем растительным маслом и выливаем шоколадное тесто, а затем в центр аккуратно заливаем начинку. Ничего перемешивать не нужно!
  5. Включаем режим «Выпечка» и выставляем время 1 час 15 минут. Готовность проверяем зубочисткой.
  6. Готовому пирогу даем остыть 5-10 минут, затем достаем из формы и подаем к столу.

Попробуйте также ленивую ватрушку.

 Приготовить ее можно по рецепту с нашего сайта.

Невероятно вкусная королевская ватрушка (готовим в мультиварке)Приятного аппетита!

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Мультиварки
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