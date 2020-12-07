Десерт, который мы готовим только на Новый год. Делается 15 минут, а съедается еще быстрее

Совсем скоро, Новый год, а это значит в голове вопросы, что же, что же приготовить в этом году. Поскольку это 31 декабря будет рабочим, на десерт, вероятнее всего не будет ни времени, ни сил. Поэтому предлагаю наш вариант десерта, который мы делаем из года в год.

Завела эту традицию моя мама, я ее перехватила и теперь так же использую этот рецептик в новогоднее меню моей маленькой семьи. Просто быстро, вкусно. Все как мы любим.

Самое сложное в этом рецепте найти хороший чернослив и орехи. Вот это целое дело. Я беру в магазинчике с фруктами и овощами. Обычно там на выбор много сортов. Чтобы не ошибиться, беру самый дорогой чернослив, и самые дорогие орехи. Орехи не должны горчить, а чернослив должен быть сладкий, крупный и без косточек.

А теперь мы моем чернослив и начиняем его орехом. Если чернослив попался маленький, я тогда засовываю половину орешка. Желательно, чтобы чернослив был пробит (освобожден от косточки) с одной стороны. Но и даже если с двух сторон все равно можно засунуть туда орех. Вот такие получаются конфетки.

А дальше мы делаем крем и тут у нас с вами 3 варианта, один проще другого:

Для тех, кто любит классику — сметану мешаем с сахаром Для тех, кто следит за фигурой- сметану соединяем с медом Для тех, кому вообще некогда — покупаем готовый крем. Очень вкусный, продается во ВкусВилл. Банка 80 руб, на 3 порции нужно 2 банки

Какой делать крем, полностью на ваше усмотрение. Я делала с медом. Стараюсь избегать лишнего сахара. Количество меда и сахара, также на ваше усмотрение. Тут такой рецепт, что испортить невозможно.

Единственный момент, который нужно учесть это сметана. Если берете маленькую жирность, покупайте термостатную (она более густая). Если сметана обычная, то лучше процентов 20)

Этот десерт, можно делать порционно или в большой вазочке. Мама делает в хрустальном салатнике. Смотрится очень по-советски и вызывает ностальгию) Так как мы с мужем отмечаем Новый год вдвоем, то я делаю порционно.

Закладываем наш чернослив с орехами и слой промазываем кремом. Кладите чернослив плотно и не жалейте крема. Крем должен обволакивать каждую нашу конфетку. Выкладываем слоями до самого верха. И украшаем тертым орехом.

Вот и все десерт, готов. Единственное, что ночь ему нужно постоять в холодильнике, поэтому готовить лучше 30го. На 3 порции я беру 600 гр чернослива, 300 гр орехов и большую или 2 маленьких банки сметаны. Мед, сахар на ваш вкус. Крем застынет и будет обволакивать наши конфетки. Одновременно нежно, сладко и с орешком)

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Надеюсь, вам понравится этот десерт.