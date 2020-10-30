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Пирог 4 стакана. Тесто делать не нужно, оно сделается само

Очень простой и вкусный пирог, которые многие любят за простоту готовки и небольшой набор продуктов.  Да и сам процесс готовки и выпечки, очень интересный, просто возьмите и попробуйте сделать.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сахар, мука, овсяные хлопья, манная крупа и молоко  по стакану (200 г);
  • разрыхлитель, 1 пакетик;
  • масло сливочное, 40 г;
  • ваниль и корица по вкусу;
  • яблоки, по вкусу.

Процесс приготовления

Берем не  разъемную форму и застилаем ее пергаментом и смазываем бумагу кусочком сливочного масла. Обсыпаем манной крупой. Можно взять и разъемную, но хорошо застилаем ее бумагой и снаружи фольгой.

Смешиваем все 4стакана сухих ингредиентов. Вы можете взять манную крупу, овсяные хлопья и сахар или заменить манку мукой или овсянку мукой. Что касается сахара, его вы можете взять меньше.

К этим сухим ингредиентам еще добавляем ваниль или корицу по вкусу, разрыхлитель.

Яблоки берите в любом количестве. Их нужно натереть на крупной терке и сбрызнуть лимонным соком.

На дно формы высыпаем стакан сухой смеси, сверху выкладываем ровным слоем яблоки, опять смесь, яблоки. Чередуем таким образом и формируем весь пирог – последний слой это сухая смесь

Стакан молока нагреваем вместе со сливочным маслом до теплого состояния и заливаем пирог.

Делаем это очень аккуратно, чтобы слои не стали перемешиваться между собой.

Пирог 4 стакана. Тесто делать не нужно, оно сделается само

Духовку заранее разогреваем до 200 градусов и выпекаем около 40 минут, когда верх уже очень хорошо станет румяным. Просто проверить шпажкой степень пропечености вы не сможете – яблочные слои дают влажность и сочность.

Пирог 4 стакана. Тесто делать не нужно, оно сделается само

Обязательно остужаем в форме и потом вынимаем. В горячем виде пирог просто разваливается на куски, настолько он нежный и мягкий.

Пирог 4 стакана. Тесто делать не нужно, оно сделается само

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