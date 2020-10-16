Бармак: простейший рецепт, который все наверняка полюбится

Бармак – рецепт невероятно прост! Угощение получается вкусным, хрустящим! Всем такая выпечка понравится! Это блюдо относится к татарской кухне. А их кухня, как известно, славится сладостями.
Бармак: ингредиенты
На тесто
- 500 (пятьсот) гр – муки
- 400 (четыреста) гр – сметаны
- 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
- Соль по вкусу
На начинку
- 400 (четыреста) гр – конопляного зерна
- 400 (четыреста) гр – пищевого мака
- 100 (сто) гр – сливочного масла
- 140 (сто сорок) гр – сахара
Бармак: рецепт
- В посуду положите растопленное сливочное масло, соль, сметану, просеянную муку. Замесите тесто. Оно должно получиться примерно как на пельмени
- Сформируйте маленькие шарики, в середину положите начинку. Заверните как на рулетик, размером с палец, не больше
- А начинка у нас так: мак перетрите в кофемолке, потом конопляное зерно, сахар. Туда же добавить сливочное масло и перемешать до однородной массы
- Выпекать в предварительно разогретой духовке до 180 градусов сорок минут. Ориентируйтесь по работе своей духовой печи
Бармак готов!
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