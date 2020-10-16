Скатерть-Самобранка

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Бармак: простейший рецепт, который все наверняка полюбится

Бармак – рецепт невероятно прост! Угощение получается вкусным, хрустящим! Всем такая выпечка понравится! Это блюдо относится к татарской кухне. А их кухня, как известно, славится сладостями.

Бармак: ингредиенты

Бармак

На тесто

  1. 500 (пятьсот) гр – муки
  2. 400 (четыреста) гр – сметаны
  3. 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
  4. Соль по вкусу

На начинку

  1. 400 (четыреста) гр – конопляного зерна
  2. 400 (четыреста) гр – пищевого мака
  3. 100 (сто) гр – сливочного масла
  4. 140 (сто сорок) гр – сахара

Бармак: рецепт

Бармак

  • В посуду положите растопленное сливочное масло, соль, сметану, просеянную муку. Замесите тесто. Оно должно получиться примерно как на пельмени
  • Сформируйте маленькие шарики, в середину положите начинку. Заверните как на рулетик, размером с палец, не больше
  • А начинка у нас так: мак перетрите в кофемолке, потом конопляное зерно, сахар. Туда же добавить сливочное масло и перемешать до однородной массы
  • Выпекать в предварительно разогретой духовке до 180 градусов сорок минут. Ориентируйтесь по работе своей духовой печи

Бармак готов!

Бармак

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