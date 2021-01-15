Аджика домашняя: вкусная приправа к различным мясным блюдам

Аджика домашняя! Это приправа в виде пюреобразной массы. Обычно используют при приготовлении различных мясных блюд, например, «Шкмерули».

Аджика домашняя: как подают

Подают также в качестве приправы, да и как самостоятельное блюдо тоже можно есть, намазав пасту на ломтик хлеба. Предлагаю вам рецепт аджики, которую варят, а затем закатывают в банки.

Такую аджику можно хранить долго и использовать даже зимой, когда чувствуется нехватка витаминов.

Этот рецепт несложный, по нему готовила еще моя бабушка.

Аджика домашняя: ингредиенты

Пять килограмм красного мясистого перца

триста грамм чеснока

пол-литра томата

пол-литра кукурузного масла

кинза, петрушка – по одному пучку

четыре столовые ложки без верха соли

для любителей острого можно положить один острый зеленый или красный перец (на вкус)

Аджика домашняя: приготовление

Перец тщательно промыть, чтобы в складочках около хвостиков не осталось грязи. Срезать хвостики, тщательно очистить от семян. Перемолоть мясорубкой, постараться, чтобы зернышек в массе вообще не было.

Всю массу влить в алюминиевую кастрюлю, поставить варить на средний огонь. Нужно постоянно помешивать деревянной ложкой, чтобы аджика не пригорела.

После закипания, уменьшить огонь и через полчаса положить томат. Варить приблизительно от одного часа до полутора.

Варить приблизительно от одного часа до полутора. Затем добавить мелко нарезанные кинзу и петрушку, доложить соль.

Влить масло и варить до готовности. Варить до консистенции джема, то есть, когда начнет пузыриться маленькими кратерами, и будут отскакивать капли, отключить.

Закатывать в горячем виде, перевернуть, укутать пледом и оставить на ночь. После снять плед и уложить банки куда-нибудь в чулан или же в шкафчик.

Эту аджику вы можете использовать хоть круглый год!

Аджика домашняя: видео

Аджика домашняя: готова

Ешьте на здоровье!