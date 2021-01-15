Аджика домашняя: вкусная приправа к различным мясным блюдам

Аджика домашняя! Это приправа в виде пюреобразной массы. Обычно используют при приготовлении различных мясных блюд, например, «Шкмерули».
Аджика домашняя: как подают
Подают также в качестве приправы, да и как самостоятельное блюдо тоже можно есть, намазав пасту на ломтик хлеба. Предлагаю вам рецепт аджики, которую варят, а затем закатывают в банки.
Такую аджику можно хранить долго и использовать даже зимой, когда чувствуется нехватка витаминов.
Этот рецепт несложный, по нему готовила еще моя бабушка.
Аджика домашняя: ингредиенты
- Пять килограмм красного мясистого перца
- триста грамм чеснока
- пол-литра томата
- пол-литра кукурузного масла
- кинза, петрушка – по одному пучку
- четыре столовые ложки без верха соли
- для любителей острого можно положить один острый зеленый или красный перец (на вкус)
Аджика домашняя: приготовление
- Перец тщательно промыть, чтобы в складочках около хвостиков не осталось грязи. Срезать хвостики, тщательно очистить от семян. Перемолоть мясорубкой, постараться, чтобы зернышек в массе вообще не было.
- Всю массу влить в алюминиевую кастрюлю, поставить варить на средний огонь. Нужно постоянно помешивать деревянной ложкой, чтобы аджика не пригорела.
- После закипания, уменьшить огонь и через полчаса положить томат. Варить приблизительно от одного часа до полутора.
- Затем добавить мелко нарезанные кинзу и петрушку, доложить соль.
- Влить масло и варить до готовности. Варить до консистенции джема, то есть, когда начнет пузыриться маленькими кратерами, и будут отскакивать капли, отключить.
- Закатывать в горячем виде, перевернуть, укутать пледом и оставить на ночь. После снять плед и уложить банки куда-нибудь в чулан или же в шкафчик.
Эту аджику вы можете использовать хоть круглый год!
Аджика домашняя: видео
Аджика домашняя: готова
Ешьте на здоровье!
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