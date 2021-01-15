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Печенье с изюмом: хрустящее снаружи и мягкое внутри

Печенье с изюмом – изумительное лакомство. Получается мягким внутри, хрустящим снаружи. По вкусу придется не только детишкам, но и взрослым.

Печенье с изюмом: ингредиенты

Печенье с изюмом

  1. 160 (сто шестьдесят) гр – сливочного масла
  2. 360 (триста шестьдесят) гр – муки
  3. 2 (две) шт — яиц
  4. 150 (сто пятьдесят) гр – изюма
  5. 140 (сто сорок) гр – сахара
  6. 25 ч. ложки – соли
  7. 1 (одна) ч. ложка – цедры
  8. 2 (две) ч. ложки – разрыхлителя

Печенье с изюмом: рецепт

Печенье с изюмом

  • Масло должно быть размягченным
  • Изюм переберите и залейте горячей водой на 10 минут. Потом высушите его хорошенько
  • Займемся тестом. Сливочное масло взбейте с сахаром, солью примерно минут пять. Масса должна стать пышной и светлой. Потом яйца добавьте и взбивайте минуты 4
  • Муку и разрыхлитель соедините. И просейте в массу
  • Потом добавьте в тесто цедру и изюм. Оно должно получиться однородным. Не липнущим к рукам
  • Сформируйте кругляшки из теста. Размером в грецкий орех примерно. Выложите на противень. Придавите пальцами будущие печеньки. Придайте форму лепешки
  • Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 15 минут

Печенье с изюмом готово: Видео

Приготовить быстро и легко, как вы убедились. А печенье получается очень вкусным! Аромат от них стоит по всему дому!

Готовьте на здоровье.

Печенье с изюмом

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