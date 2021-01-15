Печенье с изюмом: хрустящее снаружи и мягкое внутри

Печенье с изюмом – изумительное лакомство. Получается мягким внутри, хрустящим снаружи. По вкусу придется не только детишкам, но и взрослым.

Печенье с изюмом: ингредиенты

160 (сто шестьдесят) гр – сливочного масла 360 (триста шестьдесят) гр – муки 2 (две) шт — яиц 150 (сто пятьдесят) гр – изюма 140 (сто сорок) гр – сахара 25 ч. ложки – соли 1 (одна) ч. ложка – цедры 2 (две) ч. ложки – разрыхлителя

Печенье с изюмом: рецепт

Масло должно быть размягченным

Изюм переберите и залейте горячей водой на 10 минут. Потом высушите его хорошенько

Займемся тестом. Сливочное масло взбейте с сахаром, солью примерно минут пять. Масса должна стать пышной и светлой. Потом яйца добавьте и взбивайте минуты 4

Муку и разрыхлитель соедините. И просейте в массу

Потом добавьте в тесто цедру и изюм. Оно должно получиться однородным. Не липнущим к рукам

Сформируйте кругляшки из теста. Размером в грецкий орех примерно. Выложите на противень. Придавите пальцами будущие печеньки. Придайте форму лепешки

Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 15 минут

Печенье с изюмом готово: Видео

Приготовить быстро и легко, как вы убедились. А печенье получается очень вкусным! Аромат от них стоит по всему дому!

Готовьте на здоровье.