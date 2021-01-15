Печенье с изюмом: хрустящее снаружи и мягкое внутри

Печенье с изюмом – изумительное лакомство. Получается мягким внутри, хрустящим снаружи. По вкусу придется не только детишкам, но и взрослым.
Печенье с изюмом: ингредиенты
- 160 (сто шестьдесят) гр – сливочного масла
- 360 (триста шестьдесят) гр – муки
- 2 (две) шт — яиц
- 150 (сто пятьдесят) гр – изюма
- 140 (сто сорок) гр – сахара
- 25 ч. ложки – соли
- 1 (одна) ч. ложка – цедры
- 2 (две) ч. ложки – разрыхлителя
Печенье с изюмом: рецепт
- Масло должно быть размягченным
- Изюм переберите и залейте горячей водой на 10 минут. Потом высушите его хорошенько
- Займемся тестом. Сливочное масло взбейте с сахаром, солью примерно минут пять. Масса должна стать пышной и светлой. Потом яйца добавьте и взбивайте минуты 4
- Муку и разрыхлитель соедините. И просейте в массу
- Потом добавьте в тесто цедру и изюм. Оно должно получиться однородным. Не липнущим к рукам
- Сформируйте кругляшки из теста. Размером в грецкий орех примерно. Выложите на противень. Придавите пальцами будущие печеньки. Придайте форму лепешки
- Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 15 минут
Печенье с изюмом готово: Видео
Приготовить быстро и легко, как вы убедились. А печенье получается очень вкусным! Аромат от них стоит по всему дому!Готовьте на здоровье.
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