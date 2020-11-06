Скатерть-Самобранка

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Готовлю круглый год! Вкуснее чем голубцы, лучше чем котлеты

Делюсь с вами сегодня легким рецептом вкусного и сытного ужина. Если у вас совершенно нет времени готовить что-то многоэтапное, требующее много подготовки продуктов, то этот рецепт вам в помощь. Блюдо будет порционным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • капуста;
  • фарш;
  • лук большой;
  • сыр;
  • горчица;
  • сметана;
  • соль, тимьян.

Процесс приготовления

Лук берем большой, чтобы можно было нарезать его крупными кружочками – шайбочками. Колечки не вынимаем друг из друга, а оставляем так  выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Готовлю круглый год! Вкуснее чем голубцы, лучше чем котлеты

Исходя из получившегося количества колечек, берите другие продукты.

Теперь смазываем колечки горчицей, посыпаем вашими любимым специями для овощей и ароматными травами.

Готовлю круглый год! Вкуснее чем голубцы, лучше чем котлеты

Фарш берите по своему вкусу, можно любой. Заправляем его как обычно, формируем лепешки по размеру ваших луковых колечек. Выкладываем фарш на колечки.

Готовлю круглый год! Вкуснее чем голубцы, лучше чем котлеты

Тонко и мелко шинкуем немного капусты и переминаем ее руками, немного присаливаем и выкладываем на фарш небольшой горкой.

На капусту делаем сеточку сметану и посыпаем тертым сыром и опять сеточка сметаны.

Готовлю круглый год! Вкуснее чем голубцы, лучше чем котлеты

Совет: капусту можно смешать с рубленой зеленью, ароматными травами, чесноком.

Запекаем при 180 градусах около 20 – 30 минут.

Подаем блюдо с различными гарнирами и домашними соусами, маринованными овощами и салатами.

Готовлю круглый год! Вкуснее чем голубцы, лучше чем котлеты

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