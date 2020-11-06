Готовлю круглый год! Вкуснее чем голубцы, лучше чем котлеты

Делюсь с вами сегодня легким рецептом вкусного и сытного ужина. Если у вас совершенно нет времени готовить что-то многоэтапное, требующее много подготовки продуктов, то этот рецепт вам в помощь. Блюдо будет порционным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста;

фарш;

лук большой;

сыр;

горчица;

сметана;

соль, тимьян.

Процесс приготовления

Лук берем большой, чтобы можно было нарезать его крупными кружочками – шайбочками. Колечки не вынимаем друг из друга, а оставляем так выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Исходя из получившегося количества колечек, берите другие продукты.

Теперь смазываем колечки горчицей, посыпаем вашими любимым специями для овощей и ароматными травами.

Фарш берите по своему вкусу, можно любой. Заправляем его как обычно, формируем лепешки по размеру ваших луковых колечек. Выкладываем фарш на колечки.

Тонко и мелко шинкуем немного капусты и переминаем ее руками, немного присаливаем и выкладываем на фарш небольшой горкой.

На капусту делаем сеточку сметану и посыпаем тертым сыром и опять сеточка сметаны.

Совет: капусту можно смешать с рубленой зеленью, ароматными травами, чесноком.

Запекаем при 180 градусах около 20 – 30 минут.

Подаем блюдо с различными гарнирами и домашними соусами, маринованными овощами и салатами.