Закуска из творога с редисом и травами. Легкая, освежающая, прохладная

Летом, когда жара достает нас и на улице, и дома, и в офисах, привычные супы и вторые блюда, кажутся слишком тяжелыми и горячими, хочется чего-нибудь легкого, освежающего, прохладного. Рекомендуем приготовить летнюю закуску из творога с редисом и травами. Это вкусное и полезное блюдо прекрасно подходит и для летних завтраков, и для легкого ужина, также его можно взять с собой на пикник. Для приготовления летней закуски из творога с редисом и травами понадобится:

Ингредиенты

450г творога 9%

7-10 штук редиса

хрен столовый (в виде пасты) 4 ст. ложки

150 мл сливок 20%

сок половины лимона

2-3 ст. ложки желатина

перец черный свежего помола по вкусу

соль по вкусу

травы по вкусу (зеленый лук, укроп, листовая горчица).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Творог помещаем в глубокую посуду и хорошо разминаем. Добавляем в размятый творог сливки.4 ложки столового хрена (можно меньше, если не любите данную приправу).Получившуюся смесь очень хорошо взбиваем миксером до получения однородной массы. Затем добавляем свежемолотый черный перец и соль по вкусу.



Редис хорошо промываем, удаляем корешки и загрубевшую кожицу, если такая есть. Готовый редис трем мелкой соломкой.Редис подходит любой: красный, желтый, белый, круглый, длинный.

Мы взяли белый. Затем тертый редис добавляем в творог.



Зелень в данное блюдо можно добавлять любую, на ваш вкус: это может быть кинза или джусай, лист чеснока, укроп, зленный лук, петрушка. В данном рецете были добавлены: зеленый лук, укроп, листовая горчица. Всю зелень хорошо промываем и выкладываем на салфетку, чтобы с нее стекла вода. Когда зелень хорошо высохнет, мелко рубим ее и добавляем в творог .



Все тщательно перемешиваем. Желатин заливаем водой и ставим настаиваться, пропорции и время смотрим на упаковке. Затем разбухший желатин нагреваем до растворения и заливаем в творог с травами и редисом. Тщательно перемешиваем.



Закуску выкладываем в порционные формочки. Если у вас одна большая форма, то, чтобы облегчить вынимание летней закуски из творога с редисом и травами, форму вначале застелите пищевой пленкой.Ставим формы в холодильник до полного застывания. Этот процесс может занять от 2 до 5 часов.

Вкусное, полезное и освежающее блюдо готово!