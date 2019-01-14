Быстрое ленивое мясо в томатном соке: сочное, нежное и вкусное

Быстрое ленивое мясо в томатном соке станет прекрасным основным блюдом к любому гарниру.

Его приготовление не займет у вас много времени: всего несколько минут на подготовку и один час в духовке. Получается мясо вкусным, нежным, невероятно мягким и аппетитным: оно всем придется по душе. Освободившееся время (пока блюдо стоит в духовке) посвятите семье и друзьям: ведь это так здорово.

Состав продуктов

500 грамм мякоти свинины;

500 миллилитров томатного сока;

одна головка репчатого лука;

половина чайной ложки соли;

черный молотый перец – по вкусу;

четверть чайной ложки сушеного базилика;

треть чайной ложки приправы для свинины;

ароматные травы – по вкусу.

Быстрое ленивое мясо в томатном соке: пошаговый процесс приготовления

Мякоть свинины (мясо должно быть не совсем постное) промываем, обсушиваем бумажными полотенцами и нарезаем на порционные кусочки. Вместо свинины можно взять любое другое филе: на ваш вкус. Жаропрочную форму для запекания смазываем растительным маслом или специальной антипригарной эмульсией (как ее сделать, смотрите по ссылке на нашем сайте). Подготовленные кусочки мяса перекладываем в форму, добавляем черный молотый перец по вкусу, сушеный базилик, приправы для мяса, ароматные трав и соль. Слегка все перемешиваем. Одну большую головку репчатого лука очищаем от шелухи, нарезаем тонкими полукольцами. Посыпаем колечками лука все мясо, вливаем томатный сок с мякотью. Совет. Если не нашли сок хорошего качества, можно использовать томатную пасту: только разведите ее водой до нужной консистенции. Отправляем форму с мясом в духовку, разогретую до 200 градусов, на 50-60 минут.

Быстрое ленивое мясо в томатном соке сразу подаем на стол, с любым гарниром. Политый получившимся соком гарнир сразу будет намного вкуснее, чем в обычном виде. Очень вкусное блюдо станет отличным решением для обеда или ужина. Час свободного времени вы можете потратить на свою семью. Рецепты разнообразных гарниров и других вкусных блюд вы найдете на нашем сайте.

Приятного всем аппетита и отличного настроения.

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