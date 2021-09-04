Скатерть-Самобранка

5 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Рецепт печенья на кефире просят все подруги. Просто и вкусно с яблочной начинкой

Тесто получается мягким, но не крошится, долго остается свежим. В качестве начинки можно брать не только яблоки, но и другие сладкие начинки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кефир, 10 г;
  • масло сливочное, 120 г;
  • желток, 1 шт;
  • сахар, 2 ст.л;
  • мука, 300 г;
  • разрыхлитель, 1 ч.л;
  • соль щепотка.

Для приготовления начинки необходимо:

  • яблоки, 6 шт;
  • сахар, около 2 ст.л или больше;
  • ванилин по вкусу;
  • масло сливочное, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Яблоки чистим от кожуры и трем их на крупной терке.

На сковороде топим сливочное масло, выкладываем яблочную массу, посыпаем сахаром и перемешиваем.

Постоянно перемешивая, тушим 5 минут до испарения жидкости. Остужаем.

Для теста в теплый кефир добавляем желток и соль, сахар.

Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем.

Добавляем кусочки холодного сливоного масла и перетираем массу в крошку.

Вливаем жидкую массу и вымешиваем тесто. Масса получается мягкой и эластичной. Накрываем и отправляем в холодильник на 15 минут.

Делим тесто на 2 части и каждую раскатываем до 4 мм.

Смазываем сливочным маслом и выкладываем начинку.

Сворачиваем плотный рулет, который режем на порционные кусочки.

Рецепт печенья на кефире просят все подруги. Просто и вкусно с яблочной начинкой

Со вторым пластом тестом поступаем также.

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом.

Смазываем взбитым желтком.

Рецепт печенья на кефире просят все подруги. Просто и вкусно с яблочной начинкой

Выпекаем при 180 градусах около 20 минут.

Рецепт печенья на кефире просят все подруги. Просто и вкусно с яблочной начинкой

Печень получается очень вкусным, ароматным, нежным, моим гостям оно всегда очень нравится, и я его постоянно готовлю.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх