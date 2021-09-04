Рецепт печенья на кефире просят все подруги. Просто и вкусно с яблочной начинкой

Тесто получается мягким, но не крошится, долго остается свежим. В качестве начинки можно брать не только яблоки, но и другие сладкие начинки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 10 г;

масло сливочное, 120 г;

желток, 1 шт;

сахар, 2 ст.л;

мука, 300 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

соль щепотка.

Для приготовления начинки необходимо:

яблоки, 6 шт;

сахар, около 2 ст.л или больше;

ванилин по вкусу;

масло сливочное, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Яблоки чистим от кожуры и трем их на крупной терке.

На сковороде топим сливочное масло, выкладываем яблочную массу, посыпаем сахаром и перемешиваем.

Постоянно перемешивая, тушим 5 минут до испарения жидкости. Остужаем.

Для теста в теплый кефир добавляем желток и соль, сахар.

Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем.

Добавляем кусочки холодного сливоного масла и перетираем массу в крошку.

Вливаем жидкую массу и вымешиваем тесто. Масса получается мягкой и эластичной. Накрываем и отправляем в холодильник на 15 минут.

Делим тесто на 2 части и каждую раскатываем до 4 мм.

Смазываем сливочным маслом и выкладываем начинку.

Сворачиваем плотный рулет, который режем на порционные кусочки.

Со вторым пластом тестом поступаем также.

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом.

Смазываем взбитым желтком.

Выпекаем при 180 градусах около 20 минут.

Печень получается очень вкусным, ароматным, нежным, моим гостям оно всегда очень нравится, и я его постоянно готовлю.