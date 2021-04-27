Этот хлеб перевернул мое сознание! Фокачча, как в лучшей пекарне: готовить просто

Этот ароматный, мягкий, по-настоящему домашний хлеб готовить просто. Мне такой рецепт нравится тем, что мякиш получается пористым, воздушным, покрытым вкусной, хрустящей корочкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

вода теплая, 1.5 стакана;

дрожжи сухие, 1 ч.л;

масло растительное, 5 ст.л;

сахар, 2 ч.л;

соль обычная, 1 ч.л;

соль морская, пара щепоток;

мука, 4 стакана;

розмарин, пара веточек.

Процесс приготовления

Дрожи смешиваем с сахаром и мукой – 2 столовыми ложками.

Постепенно вливаем теплую воду (немного) и вымешиваем массу до однородности.

Оставляем накрытую опару на 15 минут – если есть пена, значит дрожжи хорошие.

Добавляем соль, растительное масло.

Совет: если любите, добавляйте оливковое масло – в оригинальном рецепте используется именно оно.

Частями всыпаем просеянную муку и вымешиваем липкое, мягкое тесто.

Также и количество муки может отличаться – у вас пойдет больше или меньше, чем в рецепте.

Оставляем на 1 час в теплом месте.

Форму берем любую, но большую, смазываем растительным маслом.

Руки также смазываем маслом и обминаем тесто, выкладываем в форму и растягиваем его по все форме.

Сверху накрываем пленкой и оставляем на 30 минут в теплом месте.

Пальцами делаем дырочки в тесте по всей форме.

Смазываем растительным маслом и посыпаем морской солью и веточками розмарина.

Выпекаем при 220 градусах около 5 минут.

Убираем температуру до 200 градусов и печем 20 минут.

Хлеб остужаем и потом режем на порционные кусочки.