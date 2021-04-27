Этот хлеб перевернул мое сознание! Фокачча, как в лучшей пекарне: готовить просто

Этот ароматный, мягкий, по-настоящему домашний хлеб готовить просто. Мне такой рецепт нравится тем, что мякиш получается пористым, воздушным, покрытым вкусной, хрустящей корочкой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- вода теплая, 1.5 стакана;
- дрожжи сухие, 1 ч.л;
- масло растительное, 5 ст.л;
- сахар, 2 ч.л;
- соль обычная, 1 ч.л;
- соль морская, пара щепоток;
- мука, 4 стакана;
- розмарин, пара веточек.
Процесс приготовления
Дрожи смешиваем с сахаром и мукой – 2 столовыми ложками.
Постепенно вливаем теплую воду (немного) и вымешиваем массу до однородности.
Оставляем накрытую опару на 15 минут – если есть пена, значит дрожжи хорошие.
Добавляем соль, растительное масло.
Совет: если любите, добавляйте оливковое масло – в оригинальном рецепте используется именно оно.
Частями всыпаем просеянную муку и вымешиваем липкое, мягкое тесто.
Также и количество муки может отличаться – у вас пойдет больше или меньше, чем в рецепте.
Оставляем на 1 час в теплом месте.
Форму берем любую, но большую, смазываем растительным маслом.
Руки также смазываем маслом и обминаем тесто, выкладываем в форму и растягиваем его по все форме.
Сверху накрываем пленкой и оставляем на 30 минут в теплом месте.
Пальцами делаем дырочки в тесте по всей форме.
Смазываем растительным маслом и посыпаем морской солью и веточками розмарина.
Выпекаем при 220 градусах около 5 минут.
Убираем температуру до 200 градусов и печем 20 минут.
Хлеб остужаем и потом режем на порционные кусочки.
Вместо розмарина можно посыпать разными специями по вашему вкусу и в само тесто также добавить ароматных трав для особого вкуса и аромата.
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