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Этот хлеб перевернул мое сознание! Фокачча, как в лучшей пекарне: готовить просто

Этот ароматный, мягкий, по-настоящему домашний хлеб готовить просто. Мне такой рецепт нравится тем, что мякиш получается пористым, воздушным, покрытым вкусной, хрустящей корочкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • вода теплая, 1.5 стакана;
  • дрожжи сухие, 1 ч.л;
  • масло растительное, 5 ст.л;
  • сахар, 2 ч.л;
  • соль обычная, 1 ч.л;
  • соль морская, пара щепоток;
  • мука, 4 стакана;
  • розмарин, пара веточек.

Процесс приготовления

Дрожи смешиваем с сахаром и мукой – 2 столовыми ложками.

Постепенно вливаем теплую воду (немного) и вымешиваем массу до однородности.

Оставляем накрытую опару на 15 минут – если есть пена, значит дрожжи хорошие.

Добавляем соль, растительное масло.

Совет: если любите, добавляйте оливковое масло – в оригинальном рецепте используется именно оно.

Частями всыпаем просеянную муку и вымешиваем липкое, мягкое тесто.

Также и количество муки может отличаться – у вас пойдет больше или меньше, чем в рецепте.

Оставляем на 1 час в теплом месте.

Форму берем любую, но большую, смазываем растительным маслом.

Руки также смазываем маслом и обминаем тесто, выкладываем в форму и растягиваем его по все форме.

Сверху накрываем пленкой и оставляем на 30 минут в теплом месте.

Пальцами делаем дырочки в тесте по всей форме.

Смазываем растительным маслом и посыпаем морской солью и веточками розмарина.

Выпекаем при 220 градусах около 5 минут.

Убираем температуру до 200 градусов и печем 20 минут.

Этот хлеб перевернул мое сознание! Фокачча, как в лучшей пекарне: готовить просто

Хлеб остужаем и потом режем на порционные кусочки.

Этот хлеб перевернул мое сознание! Фокачча, как в лучшей пекарне: готовить просто

Вместо розмарина можно посыпать разными специями по вашему вкусу и в само тесто также добавить ароматных трав для особого вкуса и аромата.

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