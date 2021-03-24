Салат Шахтерский. Быстрый и вкусный рецепт

Салат Шахтерский — невероятно вкусный. Отличный вариант для праздника. Отличное сочетание ингредиентов.

Салат Шахтерский

Салат Шахтерский: ингредиенты

  1. 1 (одна) шт — филе
  2. 1/4 шт — лука
  3. 2 (две) шт — лука
  4. 1 (одна) шт — лаврового листа
  5. 6 (шесть) шт — перца горошком
  6. 1 (один) зубчик — чеснока
  7. 30 (тридцать) мл — растительного масла (для заправки)
  8. 50 (пятьдесят) мл — растительного масла

Рецепт приготовления:

  • Огурец нарежьте мелким кубиком
  • Лук очистите, и нарежьте  кольцами. Их рассоедините между собой. Используйте часть луковицы для приготовления салата
  • На сковороде разогрейте масло растительное. Нарежьте филе средними кусочками, выложите их на сковородку. Жарьте мясо в течение пяти минут
  • Выложите в посуду огурец и лук
  • Туда же добавьте жареное мясо. Только масло растительное с него не вливайте в салат. Аккуратно вилочкой выберете каждый кусок мяса со сковороды
  • Теперь на сковороду влейте масло растительное для заправки салата. Туда же выложите очищенный чеснок, лавровый лист и перец горошком. Разогрейте масло. Добавьте его в салат, только обязательно используйте сито.  Теперь просто перемешайте салат «Шахтерский».
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