Салат Шахтерский. Быстрый и вкусный рецепт

Салат Шахтерский — невероятно вкусный. Отличный вариант для праздника. Отличное сочетание ингредиентов.
Салат Шахтерский: ингредиенты
- 1 (одна) шт — филе
- 1/4 шт — лука
- 2 (две) шт — лука
- 1 (одна) шт — лаврового листа
- 6 (шесть) шт — перца горошком
- 1 (один) зубчик — чеснока
- 30 (тридцать) мл — растительного масла (для заправки)
- 50 (пятьдесят) мл — растительного масла
Рецепт приготовления:
- Огурец нарежьте мелким кубиком
- Лук очистите, и нарежьте кольцами. Их рассоедините между собой. Используйте часть луковицы для приготовления салата
- На сковороде разогрейте масло растительное. Нарежьте филе средними кусочками, выложите их на сковородку. Жарьте мясо в течение пяти минут
- Выложите в посуду огурец и лук
- Туда же добавьте жареное мясо. Только масло растительное с него не вливайте в салат. Аккуратно вилочкой выберете каждый кусок мяса со сковороды
- Теперь на сковороду влейте масло растительное для заправки салата. Туда же выложите очищенный чеснок, лавровый лист и перец горошком. Разогрейте масло. Добавьте его в салат, только обязательно используйте сито. Теперь просто перемешайте салат «Шахтерский».
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