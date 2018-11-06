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Восхитительный маринад для мяса с хреном

Представляем вашему вниманию рецепт потрясающего маринада, с котором ваше мясо будет просто восхитительным. 

Существует очень большое количество рецептов различных маринадов. Мы вам предлагаем сделать его с хреном. С ним вкусное как запеченное, так и жареное мясо. А шашлык с ним просто отменный. Рекомендую всем попробовать. Вы и ваше окружение будете приятно удивлены. Сохраняйте рецептик в свою кулинарную копилочку.

Нужные ингредиенты

  • 3 столовые ложки натертого хрена
  • 1 чайная ложка горчицы
  • 3 столовые ложки растительного масла
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1 чайная ложка молотого кориандра
  • базилик по вкусу

Начинаем процесс

  1. В первую очередь очищаем корень хрена и натираем его на мелкой фракции терки. Нам понадобится 3 столовые ложки. Отправляем в отдельную емкость.
  2. Затем добавляем горчицу и сок лимона.
  3. Теперь надо хорошо все перемешать и влить растительное масло.
  4. После чего добавляем молотый кориандр.
  5. Мелко нарезаем листики базилика и отправляем к остальным ингредиентам.
  6. Снова хорошо все перемешиваем и помещаем в него мясо. Смазываем им со всех сторон и оставляем на четверть часа.
  7. По истечении нужного времени мясо можно жарить или запекать.

Восхитительный маринад для мяса с хреном

Приятного аппетита!

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