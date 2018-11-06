Восхитительный маринад для мяса с хреном

Представляем вашему вниманию рецепт потрясающего маринада, с котором ваше мясо будет просто восхитительным.

Существует очень большое количество рецептов различных маринадов. Мы вам предлагаем сделать его с хреном. С ним вкусное как запеченное, так и жареное мясо. А шашлык с ним просто отменный. Рекомендую всем попробовать. Вы и ваше окружение будете приятно удивлены. Сохраняйте рецептик в свою кулинарную копилочку.

Нужные ингредиенты

3 столовые ложки натертого хрена

1 чайная ложка горчицы

3 столовые ложки растительного масла

1 столовая ложка лимонного сока

1 чайная ложка молотого кориандра

базилик по вкусу

Начинаем процесс

В первую очередь очищаем корень хрена и натираем его на мелкой фракции терки. Нам понадобится 3 столовые ложки. Отправляем в отдельную емкость. Затем добавляем горчицу и сок лимона. Теперь надо хорошо все перемешать и влить растительное масло. После чего добавляем молотый кориандр. Мелко нарезаем листики базилика и отправляем к остальным ингредиентам. Снова хорошо все перемешиваем и помещаем в него мясо. Смазываем им со всех сторон и оставляем на четверть часа. По истечении нужного времени мясо можно жарить или запекать.

Приятного аппетита!

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