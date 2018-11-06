Восхитительный маринад для мяса с хреном

Представляем вашему вниманию рецепт потрясающего маринада, с котором ваше мясо будет просто восхитительным.
Существует очень большое количество рецептов различных маринадов. Мы вам предлагаем сделать его с хреном. С ним вкусное как запеченное, так и жареное мясо. А шашлык с ним просто отменный. Рекомендую всем попробовать. Вы и ваше окружение будете приятно удивлены. Сохраняйте рецептик в свою кулинарную копилочку.
Нужные ингредиенты
- 3 столовые ложки натертого хрена
- 1 чайная ложка горчицы
- 3 столовые ложки растительного масла
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 1 чайная ложка молотого кориандра
- базилик по вкусу
Начинаем процесс
- В первую очередь очищаем корень хрена и натираем его на мелкой фракции терки. Нам понадобится 3 столовые ложки. Отправляем в отдельную емкость.
- Затем добавляем горчицу и сок лимона.
- Теперь надо хорошо все перемешать и влить растительное масло.
- После чего добавляем молотый кориандр.
- Мелко нарезаем листики базилика и отправляем к остальным ингредиентам.
- Снова хорошо все перемешиваем и помещаем в него мясо. Смазываем им со всех сторон и оставляем на четверть часа.
- По истечении нужного времени мясо можно жарить или запекать.
Приятного аппетита!
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