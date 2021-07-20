Котлеты намного сочнее обычных: царские котлеты из дешевых продуктов! Век живи, век учись

Привет! Уже одно название котлеты в льезоне подогрели у меня интерес и я тут же отправилась реализовывать рецепт на кухне. По итогу поняла, что мои труды не прошли даром. Рецепт – классный! Котлеты получаются очень сочные и нежные. К тому же не надо особо с ними возиться.
Читайте рецепт и все поймете.
1. Натираю морковь на терке.
2. Натираю картофель.
3. Промываю рис в воде.
Варить его не нужно, как и замачивать.
4.Использую готовый говяжий фарш, его отправляю к другим продуктам.
5. Солю и перчу по вкусу.
Можно добавить зиру.
6. Добавляю 1 яйцо.
7. Далее рублю зеленый и репчатый лук.
8. В фарш выдаливаю немного чеснока.
9.Перемешиваю и формирую котлеты.
Размер котлет может быть любой. Можно ориентироваться на то, как делаю я. Это оптимальное решение, съел пару котлет с гарниром и наелся на полдня так уж точно!
10. Обжариваю котлеты на растительном масле, обмакивая в кляр.
Для кляра смешиваю: молоко, соль и яйца + 100 гр. муки.
11. Сначала макаю котлету в муку, потом в кляр и жарю.
Золотистая корочка с 2-х сторон.
12. Перекладываю на противень поджаренные, но не готовые до конца котлетки.
13. Запекаю при 180 градусах около 30 минут и подаю к столу.
Я использовала:
- 1 шт. морковь;
- 1 шт. картофель;
- 100 гр. риса;
- 1 шт. лук;
- 1 шт. зеленый лук;
- 400 гр. говяжьего фарша;
- 1 шт. яйцо;
- 2 зубчика чеснока;
- зира, молотый перец, соль.
Кляр:
яйцо 2 шт сметана 2 ст.л соль 0,5 ч л молоко 100 мл мука 120 г
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