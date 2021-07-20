Котлеты намного сочнее обычных: царские котлеты из дешевых продуктов! Век живи, век учись

Привет! Уже одно название котлеты в льезоне подогрели у меня интерес и я тут же отправилась реализовывать рецепт на кухне. По итогу поняла, что мои труды не прошли даром. Рецепт – классный! Котлеты получаются очень сочные и нежные. К тому же не надо особо с ними возиться.

Читайте рецепт и все поймете.

1. Натираю морковь на терке.

2. Натираю картофель.

3. Промываю рис в воде.

Варить его не нужно, как и замачивать.

4.Использую готовый говяжий фарш, его отправляю к другим продуктам.

5. Солю и перчу по вкусу.

Можно добавить зиру.

6. Добавляю 1 яйцо.

7. Далее рублю зеленый и репчатый лук.

8. В фарш выдаливаю немного чеснока.

9.Перемешиваю и формирую котлеты.

Размер котлет может быть любой. Можно ориентироваться на то, как делаю я. Это оптимальное решение, съел пару котлет с гарниром и наелся на полдня так уж точно!

10. Обжариваю котлеты на растительном масле, обмакивая в кляр.

Для кляра смешиваю: молоко, соль и яйца + 100 гр. муки.

11. Сначала макаю котлету в муку, потом в кляр и жарю.

Золотистая корочка с 2-х сторон.

12. Перекладываю на противень поджаренные, но не готовые до конца котлетки.

13. Запекаю при 180 градусах около 30 минут и подаю к столу.

Я использовала:

1 шт. морковь;

1 шт. картофель;

100 гр. риса;

1 шт. лук;

1 шт. зеленый лук;

400 гр. говяжьего фарша;

1 шт. яйцо;

2 зубчика чеснока;

зира, молотый перец, соль.

Кляр:

яйцо 2 шт сметана 2 ст.л соль 0,5 ч л молоко 100 мл мука 120 г