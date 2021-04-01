Бывшая сотрудница советской столовой подсказала, как чистить рыбу за несколько минут без чешуи на кухне

Этот способ очистки рыбы подходит только для тех видов, у которых довольно крупная чешуя.

Потребуется острый нож и доска, на которой удобно расположить рыбу.

Все очень просто: у хвоста поддеваем край чешуи и ведем ножом к голове тушки.

Сразу может у вас и не получится, как надо, но пару тренировок и вы увидите, что чистка каждой рыбы таким способом, занимаем около 1 минуты.

Эффективно помогает и легкая заморозка рыбы: помещаем тушку в морозильную камеру на 20 – 30 минут. Верхний слой кожи и влажная чешуя немного будут подмороженнными, когда начнете чистить, чешуя будет легче отставать и не станет разлетаться по всей кухне.

Некоторым помогает такой способ, как ошпаривание рыбы кипятком: чешуя легче отходит и также, как и предыдущем варианте, не разлетается по помещению.

Для чистки окуня, необходимо просто сделать надрезы по всей тушке и снять кожу вместе с чешуей. Окунь очень трудно очищается, поэтому эффективнее снять вместе с кожурой.

Некоторые применяют для чистки рыбы терки для продуктов. Можете попробовать и такой инструмент. Помогает быстро справится с чешуей и овощечистка, только необходимо брать острую, чтобы весь процесс очистки прошел быстро и легко.