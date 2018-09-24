Мой любимый гарнир — Рассыпчатый рис в сковороде за 30 минут

Ингредиенты:

1 маленькая морковь и луковица

1 стакан риса

2 стакана воды

Приготовление:

Нарезаем лук кубиками, морковь натираем на мелкой терке.

В сковороду наливаем масла и ставим на огонь. Кладем на сковородку лук и морковь, немного поджариваем.

Добавляем рис, перемешиваем и даем пропитаться 20 секунд.

Сразу же добавляем 2 стакана воды, снова перемешиваем и закрываем крышкой.

Минут через 10 минут солим, перемешиваем и закрываем крышкой. Оставляем готовиться еще 15 минут.

Приятного аппетита!