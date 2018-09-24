Мой любимый гарнир — Рассыпчатый рис в сковороде за 30 минут

Всегда так готовлю рис!
Ингредиенты:
1 маленькая морковь и луковица
1 стакан риса
2 стакана воды
Приготовление:
Нарезаем лук кубиками, морковь натираем на мелкой терке.
В сковороду наливаем масла и ставим на огонь. Кладем на сковородку лук и морковь, немного поджариваем.
Добавляем рис, перемешиваем и даем пропитаться 20 секунд.
Сразу же добавляем 2 стакана воды, снова перемешиваем и закрываем крышкой.
Минут через 10 минут солим, перемешиваем и закрываем крышкой. Оставляем готовиться еще 15 минут.
Приятного аппетита!
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