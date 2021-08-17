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Ореховый рулет. Рецепт, который стоит записать

Ореховый рулет очень легко приготовить, такой нежный десерт идеально подойдёт к чаю или кофе.

Ореховый рулет: ингредиенты

Ореховый рулет

Тесто:

  1. Мука – 2 ст. (два стакана)
  2. Яйцо – 1 шт. (одна штука)
  3. Густая сметана – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
  4. Сахар – ½ ст. (пол стакана)
  5. Сода – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)
  6. Маргарин или сливочное масло – 50-100 г. (пятьдесят-сто грамм)
  7. Соль – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)

Начинка:

  1. Сахар – ½ ст. (пол стакана)
  2. Корица – 1/8 ч. л. (одна восьмая чайной ложки)
  3. Грецкие орехи – 1 ст. (один стакан)
  4. Мёд – 2 ст. л. (две столовых ложки)

Способ приготовления:

  • Все ингредиенты для теста соедините и замесите тесто.
  • Тесто раскатайте в пласт, оставляя один край слегка толще другого.
  • Пласт заверните в рулет, начиная с тонкого края. Затем рулет поместите на смазанный маслом противень, сверху смажьте яйцом.
  • Проколите рулет палочкой в нескольких местах, чтобы он не лопался.
  • Рулет выпекайте до готовности в хорошо разогретой духовке.

Ореховый рулет — очень красивый и нежный.

Ореховый рулет. Рецепт, который стоит записать 2

Пеките на здоровье!

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