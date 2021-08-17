Ореховый рулет. Рецепт, который стоит записать

Ореховый рулет очень легко приготовить, такой нежный десерт идеально подойдёт к чаю или кофе.
Ореховый рулет: ингредиенты
Тесто:
- Мука – 2 ст. (два стакана)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Густая сметана – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
- Сахар – ½ ст. (пол стакана)
- Сода – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)
- Маргарин или сливочное масло – 50-100 г. (пятьдесят-сто грамм)
- Соль – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)
Начинка:
- Сахар – ½ ст. (пол стакана)
- Корица – 1/8 ч. л. (одна восьмая чайной ложки)
- Грецкие орехи – 1 ст. (один стакан)
- Мёд – 2 ст. л. (две столовых ложки)
Способ приготовления:
- Все ингредиенты для теста соедините и замесите тесто.
- Тесто раскатайте в пласт, оставляя один край слегка толще другого.
- Пласт заверните в рулет, начиная с тонкого края. Затем рулет поместите на смазанный маслом противень, сверху смажьте яйцом.
- Проколите рулет палочкой в нескольких местах, чтобы он не лопался.
- Рулет выпекайте до готовности в хорошо разогретой духовке.
Ореховый рулет — очень красивый и нежный.
Пеките на здоровье!
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