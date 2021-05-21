Пирожки всегда получаются воздушными: завариваем тесто на крутом кипятке

Очень воздушные и пышные, мягкие пирожки с любой начинкой. Рецепт самый простой, из обычных продуктов, но получается просто изумительное блюдо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кипяток и теплое молоко по 250 мл;

мука, 160 + 540 г;

дрожжи свежие, 25 г;

масло сливочное растопленное, 100 г;

сахар, 1 ст.л;

соль, 1.5 ч.л;

лук, 1 шт;

фарш, 500 г;

масло сливочное и растительное;

соль, специи.

Процесс приготовления

Кипяток смешиваем с молоком, добавляем муку, 160 г, соль и сахар, дрожжи. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.

Всыпаем остальную муку и растопленное сливочное масло. Тесто вымешиваем и накрываем, оставляем в теплом месте на 1 час.

Для начинки обжариваем мелко резанный лук на смеси растительного и сливочного масла, потом добавляем фарш, солим и перчим.

Когда начинки будет почти готова, добавляем специи и мелко рубленную зелень.

Формируем пирожки с начинкой и обжариваем на разогретом растительном масле.