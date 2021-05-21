Пирожки всегда получаются воздушными: завариваем тесто на крутом кипятке

Очень воздушные и пышные, мягкие пирожки с любой начинкой. Рецепт самый простой, из обычных продуктов, но получается просто изумительное блюдо.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кипяток и теплое молоко по 250 мл;
- мука, 160 + 540 г;
- дрожжи свежие, 25 г;
- масло сливочное растопленное, 100 г;
- сахар, 1 ст.л;
- соль, 1.5 ч.л;
- лук, 1 шт;
- фарш, 500 г;
- масло сливочное и растительное;
- соль, специи.
Процесс приготовления
Кипяток смешиваем с молоком, добавляем муку, 160 г, соль и сахар, дрожжи. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.
Всыпаем остальную муку и растопленное сливочное масло. Тесто вымешиваем и накрываем, оставляем в теплом месте на 1 час.
Для начинки обжариваем мелко резанный лук на смеси растительного и сливочного масла, потом добавляем фарш, солим и перчим.
Когда начинки будет почти готова, добавляем специи и мелко рубленную зелень.
Формируем пирожки с начинкой и обжариваем на разогретом растительном масле.
Тесто не впитываем масло, поэтому пирожки не будут жирными. Подавать можно со сметаной, разными соусами, салатами из свежих овощей.
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