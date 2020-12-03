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Домашнее вареное сгущенное молоко: для всех сладкоежек из 3 ингредиентов

Домашнее вареное сгущенное молоко! Добрый день, дорогие друзья! В выходные дни очень хочется порадовать своих домочадцев чем-нибудь вкусненьким. А если у Вас в семье много сладкоежек, то домашнее вкуснейшее сгущенное молоко – то, что надо, чтобы порадовать своих домочадцев.

Такую вкусняшку можно есть и саму по себе, и намазывать на хлебцы, а также использовать в кремы для различных тортов. А главное – на ее приготовление необходимо всего 3 общедоступных ингредиента.

Домашнее вареное сгущенное молоко: ингредиенты

  • литр молока

Домашнее вареное сгущенное молоко

  • половина килограмма сахарного песка
  • четверть чайной ложки соды

Домашнее вареное сгущенное молоко: как приготовить

  • Трехлитровую кастрюлю поставить на огонь.
  • Влить в нее молоко.

Домашнее вареное сгущенное молоко

  • Затем туда же всыпать сахарный песок. Отношение сахара к молоку должно быть 2:1.
  • Варить на среднем огне, все время перемешивая молочную смесь. Довести до кипения.
  • Как только смесь закипит, добавить четверть чайной ложки соды.
  • Спустить уровень огня до минимума и варить на мелком огне в течение двух часов сорока минут.

Домашнее вареное сгущенное молоко

  • Уже через час после закипания сгущенка должна приобрести легкий карамельный оттенок. Перемешать ее и варить на самом слабом огне еще час сорок минут. Не забывать периодически помешивать, чтобы сгущенка не подгорела.
  • По истечении необходимого времени немного сгущенки положить на тарелочку и проследить, если она при остывании быстро не затекает, значит уже готова.
  • Снять кастрюлю с плиты и дать сгущенке остыть.

Вот и готово наше вкусное вареное сгущенное молоко.

Домашнее вареное сгущенное молоко

Переложите его в вазочку и подайте к чаю. А можно его отложить и использовать для украшения и кремов в различные торты.

Ну что ж, сладкоежки, приступайте!

Для тех кто не может без сладкого, представляем видео рецеты сладостей:

 

Домашнее вареное сгущенное молоко: готов

Приятного аппетита!

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