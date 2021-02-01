Муж съел все сам за минуту! Сметана и 2 яйца, немного мяса: вкуснее еще не было

Пирог с мясом – это очень мужское блюдо, которое любой мужчина съест за пару минут и попросит добавки. Рецепт самый обычный, но получается всегда удачно, очень вкусно и сытно. Мясную начинку можно заменит на грибную и любую другую по вашему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- масло сливочное, и сахар по 80 г;
- яйца, 2 шт;
- сметана, 120 г;
- сода, четверть ч.л;
- соль щепотка;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- мука, 170 г;
- мясо любое, 400 г;
- лук, 1 шт;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Мясо берем любое и превращаем его в фарш удобным для вас способом.
Солим и перчим фарш.
Лук режем мелким кубиком и обжариваем до полупрозрачности на растительном масле.
Добавляем фарш и обжариваем массу до готовности, солим и перчим по вкусу. Остужаем.
Яйца смешиваем с солью и сахаром и взбиваем при помощи миксера.
Масло сливочное размягченное добавляем в массу и продолжаем взбивать.
Вливаем сметану частями и взбиваем массу до однородности.
Муку просеиваем и смешиваем с содой и разрыхлителем, всыпаем в массу.
Взбиваем до однородности – тесто будет густое и нежное.
Форму застилаем пергаментом, берем круглую.
Выкладываем часть теста, на нее фарш и заливаем оставшимся тестом.
Запекаем пирог при 180 градусах около 20 – 30 минут, до румяности.проверяйте готовность шпажкой.
Вынимаем пирог из формы и подаем горячим, но и в холодном виде, он очень вкусный и ароматный.
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