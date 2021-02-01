Муж съел все сам за минуту! Сметана и 2 яйца, немного мяса: вкуснее еще не было

Пирог с мясом – это очень мужское блюдо, которое любой мужчина съест за пару минут и попросит добавки. Рецепт самый обычный, но получается всегда удачно, очень вкусно и сытно. Мясную начинку можно заменит на грибную и любую другую по вашему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

масло сливочное, и сахар по 80 г;

яйца, 2 шт;

сметана, 120 г;

сода, четверть ч.л;

соль щепотка;

разрыхлитель, 1 ч.л;

мука, 170 г;

мясо любое, 400 г;

лук, 1 шт;

соль, перец.

Процесс приготовления

Мясо берем любое и превращаем его в фарш удобным для вас способом.

Солим и перчим фарш.

Лук режем мелким кубиком и обжариваем до полупрозрачности на растительном масле.

Добавляем фарш и обжариваем массу до готовности, солим и перчим по вкусу. Остужаем.

Яйца смешиваем с солью и сахаром и взбиваем при помощи миксера.

Масло сливочное размягченное добавляем в массу и продолжаем взбивать.

Вливаем сметану частями и взбиваем массу до однородности.

Муку просеиваем и смешиваем с содой и разрыхлителем, всыпаем в массу.

Взбиваем до однородности – тесто будет густое и нежное.

Форму застилаем пергаментом, берем круглую.

Выкладываем часть теста, на нее фарш и заливаем оставшимся тестом.

Запекаем пирог при 180 градусах около 20 – 30 минут, до румяности.

проверяйте готовность шпажкой.

Вынимаем пирог из формы и подаем горячим, но и в холодном виде, он очень вкусный и ароматный.