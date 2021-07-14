Соте из овощей с грибами. Вкусное рагу для полноценного ужина

Соте из овощей с грибами — невероятно вкусное и полезное блюдо, просто пальчики оближеш
Соте из овощей с грибами: ингредиенты
- Грибы – 400 г. (четыреста грамм)
- Помидоры – 350 г. (триста пятьдесят грамм)
- Сливочное масло – 10 г. (десять грамм)
- Растительное масло – 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Сладкий перец – 2 шт. (две штуки)
- Паприка – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Луковица – 1 шт. (одна штука)
- Чеснок – 2 з (два зубчика)
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Сделайте надрез у помидоров, положите в миску и залейте кипятком. Оставьте на минуту, после очистите и нарежьте на кусочки.
Небольшими кусочками нарежьте грибы. Чистите и нарежьте кубиками лук. Чеснок измельчите. Очистите от семян сладкий перец и нарежьте кусочками.
Положите на сковороду с растительным маслом лук и обжарьте 3 минуты. После добавьте сладкий перец и ещё 2 минуты обжарьте. Добавьте грибы, перемешайте всё и обжарьте до испарения всей жидкости.
Добавьте чеснок и сливочное масло к овощам, перемешайте всё. Ещё несколько минут тушите и добавьте помидоры. Перемешайте снова, добавьте перец, паприку, соль и перемешайте. Всё вместе тушите 7-10 минут под закрытой крышкой.
Подайте к столу готовое блюдо.
Соте из овощей с грибами — вкусно и ароматно.
Приятного аппетита!
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