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Соте из овощей с грибами. Вкусное рагу для полноценного ужина

Соте из овощей с грибами — невероятно вкусное и полезное блюдо, просто пальчики оближеш

Соте из овощей с грибами: ингредиенты

Соте из овощей с грибами

  1. Грибы – 400 г. (четыреста грамм)
  2. Помидоры – 350 г. (триста пятьдесят грамм)
  3. Сливочное масло – 10 г. (десять грамм)
  4. Растительное масло – 2 ст. л. (две столовые ложки)
  5. Сладкий перец – 2 шт. (две штуки)
  6. Паприка – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  7. Луковица – 1 шт. (одна штука)
  8. Чеснок – 2 з (два зубчика)
  9. Перец – по вкусу
  10. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Сделайте надрез у помидоров, положите в миску и залейте кипятком. Оставьте на минуту, после очистите и нарежьте на кусочки.

Небольшими кусочками нарежьте грибы. Чистите и нарежьте кубиками лук. Чеснок измельчите. Очистите от семян сладкий перец и нарежьте кусочками.

Положите на сковороду с растительным маслом лук и обжарьте 3 минуты. После добавьте сладкий перец и ещё 2 минуты обжарьте. Добавьте грибы, перемешайте всё и обжарьте до испарения всей жидкости.

Добавьте чеснок и сливочное масло к овощам, перемешайте всё. Ещё несколько минут тушите и добавьте помидоры. Перемешайте снова, добавьте перец, паприку, соль и перемешайте. Всё вместе тушите 7-10 минут под закрытой крышкой.

Подайте к столу готовое блюдо.

Соте из овощей с грибами — вкусно и ароматно.

Соте из овощей с грибами. Вкусное рагу для полноценного ужина 2

Приятного аппетита!

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