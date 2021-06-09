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Не закуска, а сказка для шашлыков, пикника и праздничного стола

Такие ароматные и вкусные, острые, с пикантной ноткой сладкие перцы – это идеальное дополнение к любым мясным блюдам, не только к шашлыкам.

Не закуска, а сказка для шашлыков, пикника и праздничного стола

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сладкий перец, 1.5 кг;
  • петрушка, укроп и кинза по пучку;
  • чеснок, 1 головка;
  • острый перец, 1 шт.

Для приготовления маринада необходимо:

  • вода, 1 л;
  • соль, 100 г;
  • сахар, 120 г;
  • лавровый лист, 2 шт;
  • кориандр семена, 1 ч.л;
  • масло растительное, 120 мл;
  • уксус 6 %, 150 мл;
  • перец горошком и душистый по 5 – 7 шт.

Процесс приготовления

Вынимаем середину из перца, промываем. Перец можно брать любой, обычный или мясистый, в любом случае будет вкусно.

Режем на 4 части.

В воде растворяем соль и сахар, лавровый лист, кориандр, перец, уксус и масло растительное.

Когда маринад закипит, кладем перец, варим 1 – 2 минуты, все зависит от толщины перца.

Рубленую зелень смешиваем с мелко рубленым чесноком и острым перцем.

Складываем в емкость слой перца, посыпаем смесью зелени и чеснока.

Заполняем емкость этими слоями и заливаем маринадом.

Накрываем грузом и крышкой и ставим в холодильник на 12 часов.

Не закуска, а сказка для шашлыков, пикника и праздничного стола

Подаем закуску к любым блюдам, мясным и рыбным, на ужин, праздник и берем на пикник.

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