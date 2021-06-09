Не закуска, а сказка для шашлыков, пикника и праздничного стола

Такие ароматные и вкусные, острые, с пикантной ноткой сладкие перцы – это идеальное дополнение к любым мясным блюдам, не только к шашлыкам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сладкий перец, 1.5 кг;
- петрушка, укроп и кинза по пучку;
- чеснок, 1 головка;
- острый перец, 1 шт.
Для приготовления маринада необходимо:
- вода, 1 л;
- соль, 100 г;
- сахар, 120 г;
- лавровый лист, 2 шт;
- кориандр семена, 1 ч.л;
- масло растительное, 120 мл;
- уксус 6 %, 150 мл;
- перец горошком и душистый по 5 – 7 шт.
Процесс приготовления
Вынимаем середину из перца, промываем. Перец можно брать любой, обычный или мясистый, в любом случае будет вкусно.
Режем на 4 части.
В воде растворяем соль и сахар, лавровый лист, кориандр, перец, уксус и масло растительное.
Когда маринад закипит, кладем перец, варим 1 – 2 минуты, все зависит от толщины перца.
Рубленую зелень смешиваем с мелко рубленым чесноком и острым перцем.
Складываем в емкость слой перца, посыпаем смесью зелени и чеснока.
Заполняем емкость этими слоями и заливаем маринадом.
Накрываем грузом и крышкой и ставим в холодильник на 12 часов.
Подаем закуску к любым блюдам, мясным и рыбным, на ужин, праздник и берем на пикник.
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