По совету повара теперь моя плита чистая. Дорогими моющими средствами для плит я больше не пользуюсь

Хочу поделиться с вами своим опытом сохранения чистоты кухонной плиты, которую я добиваюсь легко и просто, не применяя никаких дорогих чистящих средств. Многие из них, хоть и эффективны, но могут со временем привести к тому, что все защитное покрытие плиты истончится и плита придет в негодность. Другие просто столь токсичны, что вредят нашему здоровью.

Узнал я об этом способе чистки, когда работал стажером в ресторане. Пришел на смену и вижу, что один из поваров протирает плиту. Попросил он у меня принести фольгу. Я не понял зачем, но пошел за требуемым.

Когда я вернулся, повар уже снял конфорки и взял у меня фольгу. Стал застилать полосками всю плиту.

Как оказалось, многие повара делают таким образом, чтобы не терять время на чистку плиты – в процессе готовки, приходится готовить массу блюд на плите и просто не успеешь каждый раз чистить плиту.

Застелив плиту фольгой, повар вернул на место конфорки и приступил к жарке мяса.

Теперь я тоже всегда так делаю. Конечно, сначала я тщательно вычистил плиту и теперь только иногда протираю ее, а фольгу периодически меняю на новую.

Как видите, все гениальное просто и хоть фольга и стоит денег, но все равно она обходится гораздо дешевле, чем моющие средства, и то время, которое приходилось тратить на генеральную уборку плиты.