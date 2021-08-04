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Огурчики по-болгарски на зиму. Самый удачный рецепт

Огурчики по-болгарски на зиму всегда получаются самыми вкусными и наполнят ваш дом невероятным ароматом.

Огурчики по-болгарски на зиму: ингредиенты

Огурчики по-болгарски на зиму. Самый удачный рецепт 3

Огурцы — 1,5 кг. (полтора килограмма)

На полулитровую банку идёт следующее количество продуктов:

  1. Чёрный перец горошком — 10 шт. (десять штук)
  2. Перец душистый — 10 шт. (десять штук)
  3. Чеснок — 2-3 з. (два — три субчика)
  4. Лист смородины — 2 шт. (две штуки)
  5. Лавровый лист — 1-2 шт. (одна — две штуки)
  6. Соль — 3 ч. л (три чайные ложки)
  7. Лук —  1,5 шт. (полторы штуки)
  8. Сахар — 6 ч. л (шесть чайных ложек)
  9. Укроп — один зонтик
  10. Уксус 9% — 6 ст. л (шесть столовых ложек)

Рецепт приготовления:

  1. Овощи промойте и выложите их в холодную воду на три часа. На дно стерильной тары выложите лавровый лист, сахар, соль, листья смородины, перец, лук, нарезанный полукольцами.
  2. Выложите в банку огурцы и залейте водой, не доходя до краёв, долейте уксус, ёмкость прикройте крышкой и поставьте в кастрюлю с кипящей водой на стерилизацию. После того, как огурцы станут оливкового оттенка, можете доставать банку и закатать.
  3. Банку переверните и укройте до полного остывания.

Огурчики по-болгарски на зиму — необычайно ароматные и хрустящие.

Огурчики по-болгарски на зиму. Самый удачный рецепт 4

Приятного аппетита!

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