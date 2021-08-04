Огурчики по-болгарски на зиму. Самый удачный рецепт

Огурчики по-болгарски на зиму всегда получаются самыми вкусными и наполнят ваш дом невероятным ароматом.
Огурчики по-болгарски на зиму: ингредиенты
Огурцы — 1,5 кг. (полтора килограмма)
На полулитровую банку идёт следующее количество продуктов:
- Чёрный перец горошком — 10 шт. (десять штук)
- Перец душистый — 10 шт. (десять штук)
- Чеснок — 2-3 з. (два — три субчика)
- Лист смородины — 2 шт. (две штуки)
- Лавровый лист — 1-2 шт. (одна — две штуки)
- Соль — 3 ч. л (три чайные ложки)
- Лук — 1,5 шт. (полторы штуки)
- Сахар — 6 ч. л (шесть чайных ложек)
- Укроп — один зонтик
- Уксус 9% — 6 ст. л (шесть столовых ложек)
Рецепт приготовления:
- Овощи промойте и выложите их в холодную воду на три часа. На дно стерильной тары выложите лавровый лист, сахар, соль, листья смородины, перец, лук, нарезанный полукольцами.
- Выложите в банку огурцы и залейте водой, не доходя до краёв, долейте уксус, ёмкость прикройте крышкой и поставьте в кастрюлю с кипящей водой на стерилизацию. После того, как огурцы станут оливкового оттенка, можете доставать банку и закатать.
- Банку переверните и укройте до полного остывания.
Огурчики по-болгарски на зиму — необычайно ароматные и хрустящие.
Приятного аппетита!
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