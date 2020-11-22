Витаминный салат: замечательный источник витаминов!

Витаминный салат! Этот салатик я готовлю семье на обед. Все остаются в восторге. Все салатиком очень довольны. Так что, советую приготовить и Вам для Вашей семьи и здоровых детишек.
Витаминный салат: ингредиенты
- Один свежий огурчик среднего размера
- Сто пятьдесят граммов моркови
- Сто пятьдесят граммов свежих шампиньонов
- Пятьдесят граммов фиолетового лука (лук должен быть свеженьким и сочным)
- Половина кисленького твёрдого яблочка
- Триста граммов пекинской капусты
- Сто граммов оливкового масла
- Столовая ложка мёда
- Чайная ложка горчицы
- Чайная ложка паприки
- Две столовые ложки лимонного сока
- Чёрный молотый перец
- Соль
Витаминный салат: рецепт
- В мисочке приготовить соус. Налить оливковое масло и выжать в него лимонный сок, причём заранее достать косточки, чтобы они не попали в соус. Размешать жидкость. Добавить паприку, чёрный молотый перец, соль. Положить также ложку мёда. Можно добавить ещё сушёную душицу. Хорошо размешать, формируя салатный соус.
- Нарезать листики пекинской капусты тонкими недлинными полосками.
- Промыть свеженький огурчик. Если шкурка не горчит, очищать её не стоит. Нарезать огурец полукружочками.
- Помыть морковку. Очистить её овощечисткой и натереть на мелкой тёрке или при помощи мультирезки.
- Лук поделить на четвертинки и нарезать тонкими дольками.
- Шампиньоны промыть и положить в тазик. Залить кипятком. Доставать по одному грибочку, снимая кожицу с его шляпки. Грибочки должны быть совершенно свежими и без пятнышек и потемневших частей.
- Нарезать шампиньоны тонкими пластинками.
- Яблоко разделить пополам и очистить. Мелко нарезать половинку яблочка. Второй половинкой можете угостить детишек или полакомиться сами, пока яблочко не потемнело.
- Выложить овощи, грибочки и яблочки в большую салатницу. Взять две большие ложки и тщательно перемешать салат, поднимая ингредиенты со дна. Полить салатным соусом. Ещё раз размешать тем же способом.
Витаминный салат: готов!
Ну и Вы уже безусловно можете вообразить сколько там витаминчиков!!!
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