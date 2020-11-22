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Витаминный салат: замечательный источник витаминов!

Витаминный салат! Этот салатик я готовлю семье на обед. Все остаются в восторге. Все салатиком очень довольны. Так что, советую приготовить и Вам для Вашей семьи и здоровых детишек.

Витаминный салат: ингредиенты

  • Один свежий огурчик среднего размера
  • Сто пятьдесят граммов моркови
  • Сто пятьдесят граммов свежих шампиньонов
  • Пятьдесят граммов фиолетового лука (лук должен быть свеженьким и сочным)
  • Половина кисленького твёрдого яблочка
  • Триста граммов пекинской капусты
  • Сто граммов оливкового масла
  • Столовая ложка мёда
  • Чайная ложка горчицы
  • Чайная ложка паприки
  • Две столовые ложки лимонного сока
  • Чёрный молотый перец
  • Соль

Витаминный салат

Витаминный салат: рецепт

  • В мисочке приготовить соус. Налить оливковое масло и выжать в него лимонный сок, причём заранее достать косточки, чтобы они не попали в соус. Размешать жидкость. Добавить паприку, чёрный молотый перец, соль. Положить также ложку мёда. Можно добавить ещё сушёную душицу. Хорошо размешать, формируя салатный соус.
  • Нарезать листики пекинской капусты тонкими недлинными полосками.
  • Промыть свеженький огурчик. Если шкурка не горчит, очищать её не стоит. Нарезать огурец полукружочками.
  • Помыть морковку. Очистить её овощечисткой и натереть на мелкой тёрке или при помощи мультирезки.
  • Лук поделить на четвертинки и нарезать тонкими дольками.
  • Шампиньоны промыть и положить в тазик. Залить кипятком. Доставать по одному грибочку, снимая кожицу с его шляпки. Грибочки должны быть совершенно свежими и без пятнышек и потемневших частей.
  • Нарезать шампиньоны тонкими пластинками.
  • Яблоко разделить пополам и очистить. Мелко нарезать половинку яблочка. Второй половинкой можете угостить детишек или полакомиться сами, пока яблочко не потемнело.

Витаминный салат: замечательный источник витаминов!

  • Выложить овощи, грибочки и яблочки в большую салатницу. Взять две большие ложки и тщательно перемешать салат, поднимая ингредиенты со дна. Полить салатным соусом. Ещё раз размешать тем же способом.

Витаминный салат: готов!

Ну и Вы уже безусловно можете вообразить сколько там витаминчиков!!!

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