Витаминный салат: замечательный источник витаминов!

Витаминный салат! Этот салатик я готовлю семье на обед. Все остаются в восторге. Все салатиком очень довольны. Так что, советую приготовить и Вам для Вашей семьи и здоровых детишек.

Витаминный салат: ингредиенты

Один свежий огурчик среднего размера

Сто пятьдесят граммов моркови

Сто пятьдесят граммов свежих шампиньонов

Пятьдесят граммов фиолетового лука (лук должен быть свеженьким и сочным)

Половина кисленького твёрдого яблочка

Триста граммов пекинской капусты

Сто граммов оливкового масла

Столовая ложка мёда

Чайная ложка горчицы

Чайная ложка паприки

Две столовые ложки лимонного сока

Чёрный молотый перец

Соль

Витаминный салат: рецепт

В мисочке приготовить соус. Налить оливковое масло и выжать в него лимонный сок, причём заранее достать косточки, чтобы они не попали в соус. Размешать жидкость. Добавить паприку, чёрный молотый перец, соль. Положить также ложку мёда. Можно добавить ещё сушёную душицу. Хорошо размешать, формируя салатный соус.

Нарезать листики пекинской капусты тонкими недлинными полосками.

Промыть свеженький огурчик. Если шкурка не горчит, очищать её не стоит. Нарезать огурец полукружочками.

Помыть морковку. Очистить её овощечисткой и натереть на мелкой тёрке или при помощи мультирезки.

Лук поделить на четвертинки и нарезать тонкими дольками.

Шампиньоны промыть и положить в тазик. Залить кипятком. Доставать по одному грибочку, снимая кожицу с его шляпки. Грибочки должны быть совершенно свежими и без пятнышек и потемневших частей.

Нарезать шампиньоны тонкими пластинками.

Яблоко разделить пополам и очистить. Мелко нарезать половинку яблочка. Второй половинкой можете угостить детишек или полакомиться сами, пока яблочко не потемнело.

Выложить овощи, грибочки и яблочки в большую салатницу. Взять две большие ложки и тщательно перемешать салат, поднимая ингредиенты со дна. Полить салатным соусом. Ещё раз размешать тем же способом.

Витаминный салат: готов!

Ну и Вы уже безусловно можете вообразить сколько там витаминчиков!!!